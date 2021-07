Líder, fuerte y menos sexualizada: la nueva imagen que ‘Space Jam 2’ dio a Lola Bunny

El director del filme, Michael D. Lee, fue quien pidió rediseñar el personaje de Lola Bunny para la nueva película. Foto: Rola para LN. (Rola para LN)

Si comparamos la Lola Bunny que aparece en la nueva película de Space Jam con la que sale en la primera cinta, de 1996, las diferencias saltan a la vista.

La Lola Bunny de hace poco más de dos décadas atrás que lucía un top y pantalones sumamente cortos, que tenía senos y que dejaba atónito a los demás personajes de Looney Tunes por su caminado sensual no es la misma del nuevo filme, donde su atuendo deportivo es similar al de los otros personajes y su capacidad atlética y liderazgo son sus rasgos más notables.

El director del filme, Malcom D. Lee no estaba dispuesto a presentar ante una audiencia familiar a la versión original de la conejita, pues consideraba que estaba muy “sexualizada” y este no era el mensaje que quería trasmitirle a los más jóvenes.

El cineasta asegura que tenía que ser responsable y congruente con lo que es realmente el personaje y el empoderamiento femenino, que va más allá de la apariencia física.

La producción quería que Lola Bunny luciera como un personaje femenino, fuerte y que no fuera cosificada. Foto: Rola para LN. (Rola para LN)

“Lola era muy sexualizada, como Betty Boop mezclada con Jessica Rabbit (...), no era políticamente correcta. Esta es una película para niños, ¿por qué está en un top corto?... simplemente se sentía innecesario, pero al mismo tiempo hay una larga historia de eso en los dibujos animados”, había dicho previo al estreno el director al medio especializado Entertainment Weekly.

Por ello, tomó el riesgo, se propuso rediseñar la imagen y hacer una Lola al “margen de maniobra” del primer personaje. Como resultado, Space Jam: A New Legacy presenta a una Lola Bunny que utiliza un uniforme de baloncesto más parecido al de Bugs Bunny, el pato Lucas, Silvestre y demás miembros del equipo, pero siempre femenina.

Además, como parte de este nuevo aspecto se quitó el viejo énfasis en resaltar los senos del personaje. Lo que sí mantuvo, fue su destreza con el baloncesto y por ello sigue siendo la jugadora más valiosa del equipo, junto a LeBron James.

De acuerdo con Lee, la intención con el rediseño para la nueva película era “reflejar la autenticidad de los personajes femeninos fuertes y capaces”.

Así lucía Lola Bunny en la primera película de 'Space Jam'. Foto: Archivo.

“Estamos en 2021. Ella probablemente tiene las características más humanas de los Looney Tunes; no tiene nada como una zanahoria o un ceceo o un tartamudeo. Así que reelaboramos muchas cosas, no solo su apariencia, sino que nos aseguramos de que tuviera la longitud adecuada en sus pantalones cortos y que fuera femenina sin ser cosificada, le dimos una voz real. Para nosotros lo fue, creamos su destreza atlética, sus habilidades de liderazgo e hicimos de ella un personaje tan completo como los demás“, afirmó el director al medio estadounidense.

Lee agregó que quería que las mujeres jóvenes, especialmente aquellas a las que les encanta el baloncesto, admirarán a Lola por ser un personaje femenino, fuerte y luchador.

Y aunque una gran parte de la audiencia ha aplaudido el cambio, una parte de los seguidores de la franquicia animada han reaccionado de manera negativa al cambio.

La producción ha tenido que soportar comentarios negativos por parte de algunos fanáticos molestos por el nuevo aspecto que luce Lola Bunny. Ante ello, el director decidió levantar su voz, defender el personaje y frenar las críticas.

“No tenía idea de que la gente estaría tan enojada porque una conejita no tiene senos. Entiendo que la gente no quiere que las cosas cambien, pero creo que necesitábamos algo de evolución con ella, no cosificándola, sino haciéndola fuerte y manteniéndola femenina. Y, sí, teníamos todas estas otras mujeres que eran como ‘Oh, ¡¿no puedes ser fuerte y tener grandes senos?!’. Seguro que puedes, pero estamos hablando de una conejita de dibujos animados, no de mujeres”, explicó Lee en una reciente entrevista con EW.

Por su parte, Zendaya, la actriz que da voz a Lola Bunny en el nuevo filme, ha dicho que nunca pensó que algunos fanáticos se decepcionarían por la decisión de cambiar la apariencia de la coneja y le resto importancia.

“Yo tampoco sabía que esto iba a pasar. Definitivamente sé que la amamos, pero no sabía que iba a ser tan importante como lo fue, pero lo entiendo, porque es un personaje adorable. Ella es muy importante, así que lo entiendo”, dijo.

Space Jam: A new Legacy se encuentra en cines desde el jueves 15 de julio.