La ‘niña odiosa’ de ’Charlie y la fábrica de chocolates’ investiga ahora tratamientos contra el cáncer

Con solo 12 años, Julia Winter interpretó a Veruca Salt en Charlie y la fábrica de chocolate (2005). Su papel como la niña caprichosa fue uno de los más icónicos en la película, pero tras esta reconocida participación en la pantalla grande, decidió alejarse del mundo cinematográfico y ahora sorprende con su carrera profesional.

Luego de esta película, la sueca, que actualmente tiene 31 años, apareció en un par de capítulos de la serie británica Dick and Dom in da Bungalow y puso fin a su trayectoria actoral. Posteriormente, ella regresó a su país natal y continuó sus estudios hasta inscribirse en el prestigioso Instituto Karolinska, una de las principales universidades médicas del mundo, que en numerosas ocasiones ha sido la encargada de otorgar el Premio Nobel de Fisiología o Medicina.

Completó su carrera de grado y sacó una maestría en ciencias, con la que se metió de lleno al mundo de la investigación. Su tesis se centró en la oncología, con una exploración en nuevos tratamientos y enfoques para combatir el cáncer.

En la actualidad se encuentra cursando un doctorado en cirugía y medicina molecular, en el que da seguimiento a pacientes con cáncer y estudia el desarrollo de nuevos tratamientos de quimioterapia. Como parte de su trayectoria académica ha sido coautora de varios artículos en revistas científicas de renombre.

¿Qué fue de Violeta de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’?

Anna Sophia Robb, actriz que interpretó a Violeta en 0Charlie y la fábrica de chocolates', construyó una destacada carrera en la actuación. Foto: La Nación Argentina

Otra niña que deslumbró en el filme dirigido por Tim Burton fue Anna Sophia Robb, quien encarnó a Violet Beauregarde, la niña que mastica el chicle, junta todas las comidas de una cena y termina transformándose en una mora gigante.

A diferencia de su compañera en pantalla, Robb sí ha continuado su trayectoria artística. La estadounidense de 30 años ha logrado papeles destacados como Leslie Burke en Bridge to Terabithia, Bethany Hamilton en Soul Surfer y la joven Carrie Bradshaw en The Carrie Diaries, precuela de la serie Sex and the City.

La actriz anunció su compromiso con su novio, Trevor Paul, el 7 de setiembre de 2021 a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 1.2 millones de seguidores. Su matrimonio se llevó a cabo un año después de este anuncio, el 10 de septiembre de 2022, con una celebración de tres días en una zona montañosa de Estados Unidos.