La historia del campeón de lucha que nació con solo una pierna ya tiene su película. ¿Cuándo se estrena?

Anthony Robles causó asombro en 2011 cuando se convirtió en el campeón de lucha de la liga universitaria de Estados Unidos, siendo un atleta con una sola pierna. Aquella victoria generó sorpresa en el público, pero no en él, quien sabía que su esfuerzo lo había hecho imparable. Ahora, su impresionante historia es narrada en el filme Unstoppable.

La película tiene como mayor estrella a Jennifer López, quien interpreta a la madre de Robles. La cinta será estrenada el 16 de enero del 2025 en Amazon Prime Video. El papel protagónico estará a cargo del actor y rapero Jharrel Jerome.

Trailer de 'Unstoppable' (2024)

López encarna a Judy, la abnegada madre de Robles, quien junto a los entrenadores de Anthony ayuda a su hijo a vencer las condiciones adversas que se le presentan y así ganar un puesto en el equipo de lucha del estado de Arizona.

Este camino hará que el protagonista se implique al 100% a nivel físico y mental, culminando con el trofeo universitario en la categoría de las 125 libras.

El filme está basado en el libro autobiográfico Unstoppable: From Underdog To Undefeated: How I Became A Champion, publicado en 2012 por el deportista estadounidense. A la Diva del Bronx y Jharrel Jerome se suma un destacado elenco compuesto por nombres como Michael Peña, Bobby Cannavale y Don Cheadle.