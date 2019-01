"He decidido hacerme a un lado de ser el anfitrión de los premios Óscar. Esto porque no quiero ser una distracción en una noche que debería enfocarse a celebrar a todos estos artistas talentosos. Sinceramente me disculpo con toda la comunidad LGBTQ por mis comentarios del pasado”, afirmó el actor reconocido por películas como The Upside y Jumanji el pasado 6 de diciembre .