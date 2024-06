Jurado del CRFIC corona a ‘No solo es hermoso el pájaro’ como mejor filme costarricense

'No solo es hermoso el pájaro' del cineasta Álvaro Torres Crespo fue rodada en la península de Osa. Foto: IMDb/Facebook

El director Álvaro Torres Crespo arrasa con su película No solo es hermoso el pájaro. Este año, el filme ganó el Premio Nacional de Cultura Amando Céspedes Marín en la categoría de Mejor Producción Audiovisual y, la noche de este sábado 29 de junio, el jurado del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC) la coronó como la mejor cinta nacional de la Competencia Centroamericana y Caribeña de Largometraje.

La película sigue a Juan, un hombre de ciudad dueño de una finca en La Balsa de Puerto Jiménez. El protagonista baja hacia al pueblo con la misión de encontrar a Ignacia, quien junto a su esposo es la cuidadora de la propiedad.

Este viaje, aparentemente simple, se convierte en un laberinto para Juan, quien no logra encontrar a Ignacia. En esta situación se ve enfrentado con el pueblo y su gente, descubriendo que no conoce sus códigos y que su estatus social no le da ninguna autoridad en la zona.

El premio principal de este concurso a Mejor Largometraje de Centroamérica y el Caribe se lo llevó Pepe, dirigida por el cineasta dominicano Nelson Carlo de Los Santos. Esta cinta lo hizo acreedor del Oso de Plata de Berlín como mejor director y estuvo nominada en el mismo festival como mejor película.

Narra la historia de Pepe, nombre que dieron los medios de comunicación colombianos a un joven hipopótamo, asesinado en la selva de Colombia. Se trató del primero y el último de su especie sacrificado en América. Pepe regresa como un fantasma, seguro de que ya no está vivo y se materializa como una voz que habla con las comunidades.

LEA MÁS: ¿De qué tratan las 12 películas que competirán en el CRFIC 2024?

Además de esta competencia, el CRFIC otorgó premios económicos para el desarrollo y finalización de varios proyectos:

Pepe fue coproducida por un equipo integrado por personas de Alemania, Francia, Namibia y República Dominicana. Foto: IMDb