Después del éxito de taquilla que significó Jumanji: Welcome to the Jungle (2017), con sus $962 millones en todo el mundo, el 25 de diciembre se estrenó en Costa Rica su continuación: Jumanji: el siguiente nivel (2019), una película que con Dwayne La Roca Johnson a la cabeza del reparto y que ha seducido a un sector de la crítica internacional.