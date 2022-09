Halle Bailey, una Sirenita que rompe estereotipos: ‘Las niñas como yo también pueden ser princesas’

No tiene cabello rojo, ojos celestes, ni tampoco es blanca...Halle Bailey lo tiene claro, pero las múltiples y fuertes críticas que ha recibido por meterse en el papel Ariel, personaje protagonista del esperado live action de La Sirenita, no solo le parecen fuera de lugar si no que han dejado de importarle.

Desde que en el 2019 se confirmó la noticia de que la actriz y cantante había sido seleccionada por Disney para protagonizar su más reciente filme de princesas, Bailey ha estado en el ojo del huracán. Un sector del público no acepta que La Sirenita tenga una versión fílmica con una protagonista que físicamente es muy distinta a la del personaje animado.

Sin embargo, Halle ve la situación suscitada como una oportunidad, un desafío y un compromiso con las niñas afrodescendientes, aquellas que se alegraron y gritaron frente al televisor cuando vieron por primera vez el tráiler de la película. Ellas, sin duda, se sintieron reflejadas al ver en pantalla a la joven de 22 años.

Halle Bailey ha sido objeto de fuertes críticas desde que fue anunciada como 'La Sirenita'. Foto: El Universal de México/GDA

“Quiero que la niña que hay en mí y las niñas como yo sepan que son especiales y que pueden ser una princesa en todos los sentidos. No hay razón para que no lo sean. Ese consuelo era algo que necesitaba”, dijo la actriz recientemente en una entrevista con la revista especializada Variety.

Eso sí la joven actriz, que se catapulta en Hollywood con fuerza, confesó que hubo un momento en que las críticas por ser una mujer afrodescendiente metida en la piel de Ariel, sí le afectaron. Según Chloe Bailey, hermana de la actriz, la familia entera tuvo que unirse ante la “reacción violenta” de la que fue víctima Halle. Una red de apoyo fue vital para superar el momento.

Cuenta Halle, que sus abuelos fueron muy importantes en este duro proceso.

“Fue algo inspirador y hermoso escuchar palabras de aliento (de mis abuelos), diciéndome, ‘No entiendes lo que esto está haciendo por nosotros, por nuestra comunidad, por todas las niñas negras y morenas que se van a ver a sí mismas en ti’”, aseguró Bailey a la revista.

Y añadió a Variety: “Las cosas que parecen tan pequeñas para todos los demás, son tan grandes para nosotros”.

Estrella en ascenso

Halle Bailey es una joven que nació el 27 de marzo del 2000 en Atlanta, Georgia, y que inició en el mundo del entretenimiento a los seis años, cuando formó parte de la película Last Holiday, junto a Queen Latifah.

Posteriormente, en 2012, apareció en el largometraje de Disney Let it shine y en ese mismo año participó en la cinta Joyful noise, junto a Dolly Parton y Keke Palmer.

Además, a los 12 años, ganó la quinta temporada del concurso estadounidense de canto Next Big Thing, de Radio Disney, junto con su hermana Chloe. Y desde el 2018 forma parte de la serie de televisión Grown-ish.

¿Quién es Halle Bailey? ‘La Sirenita’ de Disney que ha desatado las críticas por su físico

Junto a su hermana, de 21 años, crearon el dúo Chloe x Halle y lanzaron un EP en 2016 titulado Sugar Symphony, con los temas Drop y Fall. En 2017, las cantantes lanzaron The Two of Us, otro EP que incluyó Used to Love y Too Much Sauce.

Para el 2018 el dueto lanzó su álbum de debut, The Kids Are All Right, el cual fue nominado a un Grammy en la categoría de mejor álbum urbano contemporáneo; mientras que Halle y su hermana fueron nominadas como mejor artista.

El director de 'La Sirenita', Rob Marshall, supo que Halle Bailey era la indicada para el papel cuando la escuchó cantar 'Parte de tu mundo'. (Disney)

Pero allí no acaba el éxito de Chloe x Halle, ya que en la edición 2019 del Super Bowl interpretaron America the Beautiful.

Como si fuera poco, el talento de Halle y su hermana fue descubierto por nada más y nada menos que Beyoncé, quien ha sido mentora de las artistas. De hecho, en el 2016 el dueto abrió la gira que la cantante de If I Were a Boy realizó por Europa. Además, el año anterior, Chloe x Halle fueron las teloneras del espectáculo de la estrella del pop y de su esposo, Jay-Z, en la gira On the Run II.

Su oportunidad de debutar en Disney como princesa llegó de la mano del director de La Sirenita, Rob Marshall, quien la vio actuar en los Grammy en el 2019. Desde ese momento, el cineasta supo que la quería como protagonista para su película, pues la naturalidad sobre escena lo conquistó.

“Halle tenía esta increíble facilidad para poder profundizar, encontrar la verdad de la pasión de Ariel y su corazón. Fue como ver nacer a un gran actor de cine”, dijo a Variety.

‘La sirenita’: Niñas celebran al ver a Halle Bailey como la nueva Ariel

Entonces, Marshall la invitó a audicionar interpretando Parte de tu mundo, uno de los temas más famosos de Disney, que canta Ariel.

“Cuando terminó estaba llorando, porque es muy conmovedora. Se notaba de inmediato que pudo aprovechar la pasión de Ariel, su fuego, su alma, su alegría y su corazón”, añadió.

En esa nueva cinta, que llegará a la gran pantalla el 26 de mayo del 2023, Javier Bardem dará vida al rey Tritón (papá de Ariel) y Melissa McCarthy será la malvada Úrsula.

Halle Bailey tiene 22 años y saltó a la fama en el 2006 cuando fue parte de la película 'Last Holiday', junto a Queen Latifah. (Disney)

Además, la banda sonora está a cargo de los ganadores del Óscar Lin-Manuel Miranda y Alan Menken.

La Sirenita forma parte del esfuerzo de Disney por revivir los mayores clásicos animados en acción real, tal y como lo ha hecho con Alicia en el país de las Maravillas (2010), Cenicienta (2015), La Bella y la Bestia (2017) y Aladino (2019).