Hablan los Eternals: Entrevista con Kumail Nanjiani y Lauren Ridloff

En un pasado no muy lejano, para Hollywood era inadmisible que un pakistaní pudiese no solo ser un superhéroe en el cine, sino además uno rentable. O bien tomar un personaje que en los cómics es un hombre blanco y adaptarlo en una película como una mujer sorda de color... hasta que llegó Black Panther.

En el 2018, con el estreno del exitosísimo filme basado en el cómic del poderoso rey africano, Marvel Studios empezó a andar por una ruta de diversidad e inclusión que con cada nuevo título derriba antiguas utopías. ¿Un superhéroe afrodescendiente?, ¿una cinta de Marvel con una mujer como estrella principal?, ¿un filme taquillero con un elenco predominantemente asiático? A las pruebas nos remitimos: Black Panther, Capitana Marvel, Black Widow y Shang-Chi han sido los blockbusters que ratificaron que el mundo necesitaba ver más diversidad en las megaproducciones hollywoodenses y que el público responde masivamente y con entusiasmo a las historias bien contadas, más allá del color de piel o el género de sus estrellas.

Ahora, el estudio lleva las cosas a terrenos completamente desconocidos con Eternals, 26° filme en la narrativa del Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y en el que la diversidad, la representación y la inclusión toman el rol central o, lo que es lo mismo, mostrar al mundo tal y como es, con todas sus diferencias.

ETERNALS Los nuevos héroes de Marvel: (I-D): Kingo (Kumail Nanjiani), Makkari (Lauren Ridloff), Gilgamesh (Don Lee), Thena (Angelina Jolie), Ikaris (Richard Madden), Ajak (Salma Hayek), Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh), Phastos (Brian Tyree Henry) y Druig (Barry Keoghan). (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

La película viene dirigida por la oscarizada cineasta china Chloé Zhao, quien echó mano de un elenco que bien parece una asamblea de las Naciones Unidas, con intérpretes afrodescendientes, caucásicos, latinos y asiáticos, mezclando a grandes nombres de las marquesinas de Hollywood con jóvenes intérpretes. Tome nota: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek, y Angelina Jolie son los nuevos héroes de Marvel y sobre los que se construirá el futuro de la millonaria franquicia.

Todos ellos interpretan a los Eternals, una raza de poderosos alienígenas que llegaron a la Tierra hace miles de años. De un carácter casi mitológico, estos personajes han visto pasar los siglos sin intervenir en los asuntos de la humanidad, incluso cuando el planeta ha estado al borde de la extinción (como sucedió en casi todas las películas previas de Marvel). Sin embargo, la hora de dar un paso al frente les llega en el filme que se estrena el 4 de noviembre.

Eternals es una adaptación del cómic homónimo del legendario Jack Kirby y sin duda se trata de una de las apuestas más osadas de Marvel Studios. No es gratuito que la palabra que más se usa para describirlo de parte de quienes ya lo han visto sea “diferente”.

Días atrás, como parte de la promoción de la película, Viva tuvo ocasión de participar en una rueda de prensa virtual con dos de las estrellas del filme, Kumail Nanjiani y Lauren Ridloff, quienes interpretan a Kingo y Makkari, respectivamente. Ambos son ejemplo de la diversidad que el filme abraza, pues son ellos los casos a los que remitimos en el primer párrafo: él originario de Pakistán; ella una mujer sorda hija de un padre mexicano y una madre afrodescendiente.

Si bien para ambos este es su debut en el cine de superhéroes, tratarlos como principiantes sería un error, pues ya cuentan con créditos de sobra para respaldar sus atestados. Lauren era maestra antes de dedicarse a la actuación, a la que entró sin proponérselo cuando participaba como tutora de lenguaje de señas en la obra de Broadway Children of a Lesser God, siendo que al final el director decidió darle el papel principal, lo que le valió incontables reconocimientos. Luego vendría su gran salto, tras convertirse en la primera actriz sorda en participar de la popular serie The Walking Dead, donde ya suma tres temporadas interpretando al personaje de Connie.

En cuanto a Kumail Nanjiani, su fichaje por parte de Marvel tomó a muchos por sorpresa, dado que su nombre siempre se ha asociado con la comedia. El actor de la serie de HBO Silicon Valley, quien también ha destacado como guionista, coescribió con su esposa Emily V. Gordon la comedia romántica The Big Sick, por la cual fueron nominados al Óscar al mejor guión original.

Este es un extracto de su conversación con varios medios latinoamericanos.

'Eternals' es el primer filme de Marvel cuya historia se desarrolla a lo largo de varios milenios. Foto: Marvel Studios.

— ¿Cuál fue el proceso para darle forma a sus personajes?

— Kumail: Fue un reto muy interesante. Tuve los cómics de Jack Kirby de los Eternals como referencia pero el guion era tan secreto que la revelación no se dio sino hasta que empezamos el rodaje. Mientras filmábamos, las cosas continuamente evolucionaron, y creo que Chloé y los demás guionistas nos hicieron trabajar juntos como un equipo, como un elenco, y nos permitieron meternos en el guion. Mi desarrollo de Kingo continuamente evolucionó, incluso ahora, pues cuando lo veo en la pantalla grande las ideas que tenía cambian.

Lauren: Para mí fue similar. No tuvimos acceso al guion completo con mucha anticipación, así que lo tomé como una oportunidad de crear un personaje que tenía muchos rasgos con los que no había tenido que trabajar antes y ver si era capaz de hacerlo. Amo a personajes como El Zorro, como los de Errol Flynn, como Bruce Willis en Duro de matar, que son buenos en la acción pero que lo pueden hacer divirtiéndose.

— Kumail, tu personaje es el divertido del grupo pero no en el sentido tradicional. Tiene características muy poderosas.

— Sabía que queríamos que este personaje fuera divertido, era algo que Chloé enfatizó sobre él. Pero también ella quería que fuera cool, fuerte, bueno en las peleas, lleno de alegría. Entonces sí, este personaje es divertido pero primero que eso es un superhéroe. Así que él se comporta como tal, está cómodo con lo que es, como un superhéroe.

— ¿Qué enseñanzas podría llevarse al gente con Eternals?

— Lauren: Siento que los Eternals son la mitología del MCU. Cuando estaba preparándome para esta película procuré entender más de la mitología griega y de otras mitologías alrededor del mundo pues cada Eternal está en parte basado en ellas. Makkari está ligada con Mercurio, el dios de la velocidad, y también es una diosa bromista, lo cual me encanta.

Kumail: Para mí sería genial que la gente al ver la película entienda que todos somos parte de una gran familia. Nos enfocamos demasiado en marcar las diferencias y no en las características que compartimos; somos todos humanos, una gran comunidad en la que necesitamos cuidarnos los unos a los otros. Además no es solo el mensaje sino que también es muy divertida, es una película emocionante, así que espero que así como puedan entender esos mensajes, las personas también se diviertan y tengan un buen rato.

— Kumail, sabemos que eres un gran nerd y no puedo imaginar la emoción no solo de ser seleccionado para hacer un superhéroe de Marvel, sino también por tomar parte de la nueva serie de Obi-Wan Kenobi (Disney+). Es cierto que es tu trabajo, pero desde el punto de vista del fan estás viviendo el sueño...

— Sí, realmente estoy viviendo el sueño y a veces es difícil de asimilar. Ser parte del MCU lo he interiorizado poco a poco porque ya vi la película con una audiencia, vi los pósteres y bueno, no es un sueño, realmente estoy ahí, es muy emocionante. Y con Obi-Wan, recién terminé de rodar ese show y eso no fue real para mí: cuando esa serie se estrene y la vea, entonces realmente creeré que estoy en Star Wars.

Los actores Lauren Ridloff (Makkari) y Kumail Nanjiani (Kingo) conversaron, vía Zoom, con el periodista Víctor Fernández sobre su participación en 'Eternals', el nuevo filme de Marvel Studios.

— Lauren, tu personaje en los cómics es un hombre blanco pero Chloé lo reinventó como una mujer sorda de color. ¿Estabas en su mente desde el inicio cuando decidió cambiar a Makkari?

— No, en realidad. El equipo tomó esa decisión antes de seleccionarme como Makkari. Ellos querían que este nuevo grupo de superhéroes reflejara más al mundo y como decía antes, los Eternals están basados en figuras que aparecen una y otra vez en las distintas mitologías, así que pienso que querían ir en la dirección opuesta: en vez de un hombre que sea mujer, en vez de una persona blanca que sea alguien de color, y amo esa decisión, creo que es brillante.

— La pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué los Eternals no había aparecido antes en las anteriores películas de Marvel en que la Tierra estuvo en peligro?

— Lauren: Yo me hice la misma pregunta, ¿qué estuvimos haciendo todo este tiempo? ¿Estábamos solo comiendo el queque de arándanos de Gilgamesh? Y conforme se fue desarrollando la historia entendí que fue así porque no estábamos en la Tierra... no sé si dije mucho... ¿es eso un spoiler?

Kumail: Creo que lo que Eternals hace muy bien es balancear una película que existe por sí sola en el contexto del masivo Universo Cinematográfico Marvel, pues siendo la película 26 tiene que funcionar en el contexto que establecieron los 25 previas. Lo que más me gustó es que cuenta una historia; es una película que puedes verla sin haber visto algo de Marvel antes. La película hace un buen trabajo en explicar por qué no hicimos nada antes mientras todo esto malo estaba pasando; es parte de convivir con los humanos, debes dejarlos ser.

— Siendo ambos actores ya establecidos en Hollywood, ¿cómo ven que la industria está asumiendo los temas de representación e inclusión?

— Lauren: Siento que esta conversación sobre inclusión, diversidad y representación auténtica apenas está empezando. Vamos dando pasos de bebé y hasta ahora Hollywood entiende que esta representación en la pantalla no espanta a la audiencia, sino que la atrae. Mucha gente se siente validada.

Kumail: Es importante para las personas verse representadas en la pantalla, ver a alguien de color como Lauren o como yo en trajes de superhéroes. Pero, más que eso, es emocionante que personas que no se ven como nosotros también vean la película, que entiendan que las buenas historias vienen de distintas perspectivas, pues por mucho tiempo tuvimos el mismo punto de vista en directores, escritores y actores. A la gente le interesa esto y no creo que tengas que ser alguien de Pakistán para conectar con mi personaje, o sentirse diferente porque no habías visto a un pakistaní en un traje de superhéroe. Esto es emocionante y hace mejores historias.

Lauren: Exacto. Quiero recalcar que esta película es dirigida por una mujer de color. Chloé Zhao es china y eso es muy distinto a que hubiese sido dirigida por un hombre blanco. Las experiencias de Chloé como una persona marginalizada le permitieron traer esa sensibilidad a la historia.

"Eternals" Red Carpet Marvel le confió 'Eternals' a la directora Chloé Zhao mucho antes de que ella arrasara en los Óscar con su aclamado filme 'Nomadland'. (Foto: Marvel Studios) (Eli Villa/Getty Images for Marvel)

— ¿Cómo fue para ustedes el trabajar en un elenco lleno de grandes estrellas?

— Lauren: Kumail, ¿puedes decir cómo fue trabajar conmigo? Estoy bromeando. Yo soy nueva en este ambiente, fui maestra casi 10 años antes de meterme a actuar, así que soy muy afortunada de tener la oportunidad de trabajar con talento del más alto nivel, con gente a la que admiro, como Salma. Recuerdo la primera vez que vi Desperado, estaba en la universidad, y veía a esta hermosa y fuerte mujer mexicana apoderarse de la pantalla y ahora estoy trabajando con ella, es increíble. Fue como tomar una clase maestra de actuación.

Kumail: Yo también estaba intimidado de trabajar con gente como Salma o Angie, pero tan pronto ese miedo se va, pues son tan normales, agradables y aterrizadas, entiendes el poder que tienen. Nos hicieron a todos desde el inicio sentirnos iguales, todos parte de la misma familia, y a partir de ahí fue aprender de ellas.

— Esta es una película de superhéroes muy diferente a las que hemos visto antes, no solo por la inclusión. ¿Qué representa y apuesta a futuro?

Lauren: Siento que esta película trae mucho más conciencia y entendimiento de que vivimos en un mundo global. Hoy interactuamos con más culturas que nunca antes, y la película nos ofrece la posibilidad de compartir, de soñar juntos.

Kumail: Y más allá del ángulo de diversidad, la película también logra algo que no había visto antes que es abarcar una historia que se extiende por miles y miles de años, alrededor del mundo. No hemos visto eso antes, es un género nuevo por completo. Tiene rasgos en común con el MCU pero va a lugares que ninguna película que Marvel ha ido antes; además moralmente es más complicada, no es solamente de buenos contra malos, pues tienes que descubrir quién tiene la razón.

Lauren: Y algo que me gusta de esta película es que presenta una gran visión sobre la historia de la civilización, de las culturas, por qué somos lo que somos hoy. Es bueno ver cómo distintos grupos de personas, distintas civilizaciones tuvieron efectos sobre otras a lo largo del tiempo.

— Lauren, te hemos visto correr como una loca antes en The Walking Dead pero ahora eres una súper velocista. Cuéntanos del entrenamiento que tuviste que hacer para este personaje.

—Lo que es divertido con The Walking Dead es que ahí corro alejándome de las cosas y en Eternals corro hacia las cosas. Es diferente. Fue un entrenamiento muy interesante, pues he sido una corredora desde el colegio, es parte de mi rutina diaria pero cuando empecé a prepararme para este rol me dijeron que dejara de correr y querían que más bien desarrollara el físico de una velocista, más musculosa, y me gustó el reto pero aún así me escapé a correr por mi cuenta algunas veces... no le digan a mis entrenadores. Pero también hice mucho trabajo coreográfico y en las escenas en las que me ven corriendo hay muchos cables involucrados, así que básicamente estoy balanceándome en cables. Por sugerencia de Chloé vi muchos videos de patinadoras de velocidad y corredoras para hacerme una idea de cómo se mueven, cómo se detienen. Fue un proceso divertido.

—¿Cuál fue la parte más difícil de mantener todo en secreto, como suele pasar con estas películas de Marvel?

— Lauren: Lo más duro fue cuando empezaron a correr la fecha de estreno, pues al inicio terminamos el rodaje y la película saldría ese mismo año, en el 2020, pero por la pandemia tuvimos que esperar todo un año.

Kumail: No le dije a nadie por dos razones. Primero, porque disfruté mantener el secreto, saber algo que los demás no sabían, y lo otro es porque nadie me hubiera creído, solo mi esposa me creyó y punto. Traté de decirle a mis padres pero no entendieron hasta que los posteres y los tráilers empezaron a salir. Así que me divertí manteniendo un secreto que sabía que nadie iba a creerme.