Apple TV+ también está disponible en Costa Rica para usuarios del reproductor de contenido digital Roku (así es como yo lo veo en el televisor) y se espera que pronto esté el app de televisores inteligentes (al menos yo aún no lo he encontrado para Samsung). Sin embargo, y la verdad es que no sorprende, Apple no ha facilitado ningún app para que su plataforma pueda verse desde dispositivos móviles con sistema Android... era pedir demasiado.