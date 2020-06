¿Google Play incluye series de televisión? Sí pero no: a pesar de ya estar disponible en más de 100 países (incluido Costa Rica), el servicio de Google solo ofrece series de televisión en menos de una decena de naciones, la mayoría parte del G8, como Estados Unidos, Francia, Japón, Canadá y el Reino Unido. En otras palabras, a menos que usted se la juegue y logre relocalizar el VPN de su dispositivo en alguno de esos mercados de primer mundo, Google no es su opción para ver series (que de por sí no hace falta, que ya entre Netlix, Amazon y HBO hay programas de televisión de sobra. No sea buchón).