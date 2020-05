Un feliz juego de palabras en inglés hace que el 4 de mayo sea el día de Star Wars. La similitud de la fecha May the 4th con el dicho “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe) congrega en un día como hoy los mejores sentimientos de quienes han incorporado en sus vidas a la saga galáctica que George Lucas nos presentó en 1977 y que hoy es uno de los mayores activos de Disney, con más de una decena de películas, series de televisión, videojuegos, parques de diversiones y cuanta mercancía se pueda vender con el imperdible logo de la franquicia.