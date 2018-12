Eso sí, quizá la película por la que más se recuerde el legado de Marshall será A League of their Own (1992), la cual es protagonizada por Hanks y Madonna. Esta hermosa cinta relata la historia de un grupo de mujeres que forman un equipo de béisbol mientras la mayoría de los hombres combaten en la Segunda Guerra Mundial en 1943. Las chicas son entrenadas por un entrenador con problemas de alcohol Jimmy Dugan– Tom Hanks–.