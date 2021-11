‘Encanto’: Disney se empapa de Colombia en colorido musical

No es nada nuevo, desde hace meses Disney ha prometido torrentes de magia en su nuevo estreno: Encanto (2021), filme que ya puede disfrutarse en los cines de Costa Rica y que trae consigo todo el sabor de Colombia.

Por años, literalmente, la compañía del ratón se ha esmerado en traer luz, en conmover y ajustar las piezas necesarias para que una historia no tarde en sacarnos las lágrimas. Su receta, tan efectiva, ha sido perfeccionada con el paso de los años y en consecuencia se ha convertido en un arma de doble filo: si ya de antemano sabemos qué nos ofrecen ¿qué esperar distinto de lo que ya hemos visto antes?.

'Encanto' celebra los paisajes y cultura de Colombia con imaginación, colores y mucha música. Foto: Disney

Para tratar de refrescarse, Disney no ha echado mano ni de sus princesas ni de sus caricaturas que ya cuentan con demasiadas secuelas. En cambio, los famosos estudios han puesto el dedo en el mapa y se han obsesionado con Colombia, con su cultura, su mística y su gente.

Entonces Disney desarrolló Encanto, un filme dirigido para el disfrute de toda la familia, trayendo en su propio título la promesa de que se trata de una historia especial.

La magia con nuevos rostros

Encanto presenta a los Madrigal, una familia particular en la que todos sus integrantes poseen una increíble habilidad, con la que ayudan a que la vida del pueblo sea mejor. La excepción a la regla es Mirabel, quien casualmente es la que descubre que los poderes de su familia corren peligro. Todo esto contado desde un musical compuesto por el talentoso Lin Manuel-Miranda (firma de obras como Hamilton e In the Heights).

Por ende, no es casualidad que la película empiece desbordando energía con un intenso número musical, asegurando desde el epílogo que se trata de una obra pintada con los colores y los paisajes propios del imaginario colombiano.

Antes de hacer la película, diferentes miembros del equipo de producción de Disney desarrollaron un trabajo de investigación visitando diversas zonas y ciudades de Colombia, como Bogotá, Cartagena, Santander y Quindío. Allí hicieron recorridos por zonas cafeteras, llanos y lugares turísticos para profundizar en el conocimiento de tradiciones y costumbres autóctonas.

La historia de 'Encanto' se cuenta desde los ojos de Mirabel, la protagonista. Foto: Disney

Para la compañía, era necesario encontrar una mirada fresca y darle nuevos sabores a su catálogo. Naturalmente, la influencia del escritor Gabriel García Márquez iba a ser referenciada para darle una ambientación particular a esta historia.

“Queríamos algo distinto. Conocí a Juan Rendón y Natalie Osma (cineastas colombianos) durante la película Zootopia. Son cineastas por derecho propio. Estaban haciendo un documental sobre el detrás de escena de Zootopia y estábamos realmente en las trincheras en esa película. así que llegamos a conocerlos muy bien. Se hicieron muy buenos amigos nuestros”, dijo Jared Bush, director del filma a Disney News.

“Entonces, cuando nos sumergimos en la historia de Encanto. Les pedimos su ayuda. Luego supimos que el compositor Lin-Manuel debía estar involucrado. Y él dijo: -Quiero hacer un musical latinoamericano-, y nosotros dijimos: -Eso suena genial-. Todos empezamos a hablar. ¿De qué debería tratarse? Se tratará de la familia. Todos teníamos familias y estas grandes familias extendidas en común. Pero dónde ubicar esta película era la verdadera pregunta. Pasamos mucho tiempo pensando en eso. Queríamos hacerlo bien y queríamos que se sintiera orgánico y real. Y seguimos apuntando hacia Colombia, porque es esta increíble encrucijada de América Latina donde tienes todas estas culturas, bailes y música diferentes, y tienes esta arquitectura, todas estas cosas están realmente entremezcladas en este lugar”, contó el cineasta.

En ese proceso, el director Bush y otros miembros del equipo conocieron al gran periodista Jaime Abello Banfi, quien es el director general de la fundación Gabo (antes Fundación de Nuevo Periodismo). Abello fue consultado para conocer a profundidad las características del conocido realismo mágico por el que tanto se recuerda a García Márquez, el legendario escritor cafetero.

El valor de la familia es el pilar de 'Encanto', según cuenta su director Jared Bush. Foto: Disney (Disney/DISNEY)

“Quiero resaltar que hubo una investigación y un trabajo de campo, que seguramente está plasmándose en el filme que vamos a ver y que es un homenaje a Colombia, al realismo mágico y a Gabriel García Márquez”, había dicho antes del estreno del filme el periodista Abello.

Además, el acercamiento a la familia de García Márquez se dio mediante Gabriel Eligio Torres García, sobrino del escritor, quien sugirió que ciertos elementos, como las mariposas amarillas de la película, fueran referencia al legado del Premio Nobel.

“Me pareció hermoso y es algo que nos llena de orgullo a la familia García Márquez, saber que una parte de lo que nos recordó Gabo, va a aparecer ante el mundo”, dijo.

Encanto se encuentra en salas desde el pasado jueves 25 de noviembre. Puede disfrutar del largometraje en su circuito de cines preferido.