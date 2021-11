‘House of Gucci’: de cómo la sangre tiñó a la casa de moda

Después de sus polémicas declaraciones sobre la baja taquilla de The Last Duel, en las que culpó a los millenials por interesarse más en los celulares que en el cine, Ridley Scott da un paso adelante. Es decir, el cineasta hace a un lado su evidente frustración y centra toda su atención en el estreno de House of Gucci, un título fuerte, sin duda, que desde su anuncio generó gran expectativa a nivel mundial.

No es para menos: En House of Gucci Adam Driver y Lady Gaga encabezan un cartel de lujo, esculpiendo con su trabajo el drama detrás de una de las casas de moda más prestigiosas. House of Gucci -filme que ya está disponible en la cartelera tica- se enfoca en el asesinato de Maurizio Gucci, cabeza de la casa de moda, quien falleció a los 46 años. Su deceso es uno de los capítulos de mayor interés entre los historiadores de este mundo.

Adam Driver es el encargado de interpretar a Maurizio, mientras que Lady Gaga encarna a Patrizia Reggiani, quien pasó 18 años en la cárcel por el homicidio. Las razones detrás del asesinato es el esqueleto dramático de la cinta de Scott.

“La historia de los Gucci resuena como la de los Borgia o los Medici: se asesinaban unos a otros para prosperar. El amor, la pasión, los odios... Son los motores del mundo siglo tras siglo. No cambia. Y no aprendemos de tiempos pasados”, dijo Scott a El País, tratando de describir el alma del filme.

En dicha entrevista, Scott insiste en que vivimos tiempos en que “la gente necesita reírse para aligerar el peso dejado por la pandemia. Durante gran parte de la historia, al público le sorprenderá lo narrado, la carga trágica, y aún así, la comedia no deja de fluir por debajo”.

Lady Gaga como Patrizia Reggiani en House of Gucci. Foto: Lady Gaga en 'House of Gucci', interpretando a Patrizia Reggiani. Foto: MGM

Scott nunca ha escrito un guion y, para esta película, el texto parte de una novela de Sara Gay Forden que ha sido adaptada por Roberto Bentivegna. Se trata del primer texto para largometraje que escribe el guionista británico, reconocido por la serie Shella.

El reparto estelar del filme, por su parte, se completa con Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto (siempre camaleónico y en esta oportunidad irreconocible), Jack Huston y Salma Hayek.

Adam Driver y Lady Gaga protagonizan el drama 'House of Gucci' de Ridley Scott. Foto: MGM Adam Driver y Lady Gaga protagonizan el drama 'House of Gucci' de Ridley Scott. Foto: MGM

Lo que ha dicho la crítica

El periodista de Entertainment Weekly, Joey Nolfi, tildó a la película como “un campamento de caviar jugoso, una telenovela italiana absurdamente agradable en la que el calvo Jared Leto orina con una bufanda de Gucci”. Sobre Lady Gaga, el comunicador piensa que es “feroz” y que, tras su protagonismo en Nace una estrella, “completa su evolución de estrella de cine a poderosa actriz dramática”.

Por su parte, Erik Davis de Fandango y Rotten Tomatoes, tiene una opinión más positiva. “House Of Gucci tiene un ambiente definido de El Padrino, rico en traición familiar, actuaciones transformadoras, muchas puñaladas por la espalda y definitivamente es más seria que cursi. Lady Gaga es increíble, al igual que Jared Leto, la historia es salvaje. La atención al detalle es impecable”.

. La costarricense Giannina Facio es la productora ejecutiva de 'House of Gucci'.

Simon Thompson de Variety publicó que la cinta “es shakesperiana en su ejecución. Una historia sólida de codicia y hambre de éxito a cualquier precio. Está salpicada de interludios tragicómicos, ambos entretenidos de diferentes maneras. Con actuaciones sólidas, el filme es cursi y exagerado a veces. Aún así funciona, pero le vendría bien un recorte”, concluyó.