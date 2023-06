‘Elementos’: la nueva película de Disney y Pixar lleva al extremo eso de que los opuestos se atraen

“Los opuestos se atraen” parece una frase trillada pero no deja de ser cierta. Y ahora Disney y Pixar están dispuestos a demostrarlo con el fuego, el agua, la tierra y el aire.

La compañía del ratón estrenará el próximo jueves 22 de junio Elementos, su nueva producción animada, que precisamente llevará al público a conocer un mágico mundo en el que conviven los cuatro elementos de la naturaleza.

Se trata de Ciudad Elemento, un sitio armonioso que solo tiene una regla muy sencilla para mantener el orden y el equilibrio: los elementos no pueden mezclarse entre si, por ningún motivo.

Ember y Wade serán los protagonistas de 'Elementos'. (Disney para LN)

Si bien son cuatro los elementos de la naturaleza, la historia de esta película se centrará en Ember, una joven bombera con buen sentido del humor, impaciente y con gran amor por su familia. Ella es parte del elemento fuego y hará arder Ciudad Elemento cuando conozca a Wade, un joven empático, observador, un poco llorón... y miembro del elemento agua.

Como es evidente, los demás elementos de la Ciudad comenzarán a notar la “peligrosa” cercanía de Ember y Wade, que contrario a esconderse disfrutan de su compañía mutua frente a los demás, mientras descubren el mundo del otro.

Y sí, esto significa que están desafiando las reglas.

Aquí es donde la frase cliché vuelve a aparecer, pero en forma de pregunta: ¿qué se puede hacer cuando dos opuestos se atraen?

Peter Sohn, director del filme, comentó en la conferencia de prensa de la cinta que precisamente eso era lo que quería experimentar al relacionar dos elementos tan opuestos.

“Un día, cuando empecé a hacer garabatos, me topé con este personaje de fuego y luego a un personaje de agua y pude sentir el conflicto y la diversión que podría ser armar una historia a partir de ahí”, afirmó el cineasta.

Sohn es una de las fichas de Pixar desde hace más de una década y ha trabajado en filmes como Buscando a Nemo, Up y Los Increíbles, entre otros.

Una historia personal Copiado!

Aunque en un principio la idea del cineasta era jugar con los elementos de la naturaleza e imaginar un mundo mágico y casi perfecto en el que convivieran el agua, la tierra, el aire y el fuego, en un momento se detuvo a analizar que en realidad estaba escribiendo su propia historia de vida.

”Mi esposa se casó con alguien que no es coreano y eso creó un choque cultural; también (mientras escribía) me recordaba al niño que creció en Nueva York, que simplemente no empatizaba”, explicó.

Sohn reconoce que “nada fue fácil al principio”, porque se trataba de una trama que al final reflejaba aspectos muy personales, pero el mensaje lo valía. Allí comprendió que muchos se podían sentir identificados con sus diferentes situaciones de vida.

“La idea de esta película estaba destinada a ser muy esperanzadora, colorida y con muchas comunidades dispares”, comentó.

La película 'Elementos' está inspirada en la historia personal del cineasta Peter Sohn. (Disney para LN)

La diversidad de personajes terminarían convirtiéndose en algo así como las diferentes culturas del mundo.

De hecho, la productora del largometraje, Denise Ream, detalló que para este filme más de 100 inmigrantes que trabajan para Pixar se reunieron con los cineastas para hablar sobre sus experiencias con otras culturas.

“Fue fenomenal. La mayoría de nosotros, dondequiera que estemos, venimos de otro lugar. Hubo tantas historias emotivas sobre lo que la gente pasó para venir aquí, tantas experiencias de sus familias... No creo que realmente puedas explicar el impacto de algo así en una historia”, aseguró.

No obstante, Elementos también se trata de la variedad de personalidades. Por ejemplo, los elementos aire siempre anda en las nubes; los tierra pueden ser movedizos, los agua siempre están metidos en algo y a fuego se le calientan los ánimos muy fácil.

Pero más allá de todo, esta comedia termina siendo una película de autodescubrimiento, de aprender a tomar decisiones y de aceptar a los demás.

Emociones y colores Copiado!

Para reflejar sus emociones personales, Sohn comenzó a jugar con las escenografías, para que la intensidad se viera reflejada en las escenas de Ember y Wade.

“Parte del viaje de Ember es comprender su identidad, cómo se relaciona con su propia cultura y luego con la cultura de la ciudad en la que ha vivido o de la que ha sido parte; pero a través de este viaje coincide con Wade y comienza a ver la ciudad bajo una nueva luz y queríamos que eso se reflejara en la pantalla. Así que necesitábamos descubrir partes de la ciudad que fueran hermosas y significativas para ella, tanto positivas como negativas”, afirmó el director.

Por ello, el cinesta detalló que: “cuando hay momentos en los que Ember y Wade se conectan, hay más vidrio o hay más reflejos, o hay más belleza, o hay un lenguaje de formas diferente”.

Y es que Ciudad Elemento es un tipo de lugar de ensueño, con muchos colores vibrantes (tal y como lo acostumbra Pixar), que junto con los diferente paisajes logra escenarios perfectos.

Elementos tiene una duración de poco más de 100 minutos y se estrenará el próximo jueves 22 de junio en los cines del país, un año exacto después de Lighyear, el último filme que Pixar había llevado a la gran pantalla.