‘Elementos’, el filme de Pixar en el que agua y fuego viven un ‘amor imposible’

¿Qué pasaría si los elementos de la naturaleza tuvieran vida?

Muchas ideas pueden surgir pero, quizá la más irreal, sería la de un romance entre el agua y el fuego... pero sí, fue precisamente por esa opción por la que se inclinaron Disney y Pixar en su nueva película Elementos, que ya se encuentra en los cines de Costa Rica.

La cinta cuenta la historia de Ember y Wade, dos elementos que tienen algo muy claro: por ningún motivo deben desafiar las reglas de Ciudad Elemento. Ella es fuego, él es agua, y su relación simplemente está prohibida.

Wade es del elemento agua, mientras que Ember pertenece al fuego. Ellos tienen prohibido mezclarse. (Pixar/PIXAR)

Sin embargo, su atracción es evidente, no pueden disimularlo y los demás habitantes de la Ciudad, incluidos los del elemento tierra y aire, comenzarán a notar la “peligrosa” cercanía entre ambos. Su singular relación, más temprano que tarde, desatará el caos...

No obstante, más allá de la historia cautivadora de la película, el gran desafío para los animadores era imaginar hasta donde podían llegar los elementos: qué podían hacer y qué no; o cómo podían interactuar entre sí.

De acuerdo con Gwen Enderoglu y Allison Rutland, directoras de animación de la película, este fue un trabajo que les llevó más de un año.

“Creo que hacer este filme fue difícil en todos los sentidos. En diciembre del 2021 comenzamos esta película sin saber si realmente podríamos ejecutarla; es decir, filmar la animación tomó alrededor de un año completo de producción, pero realmente no sabíamos cuál sería el aspecto final. Entonces, a nivel creativo, fue muy satisfactorio”, detallan.

Ambas creativas agregan que, de hecho, el supervisor de animación del largometraje, Mike Venturini, comparaba Elementos con Toy Story y Monsters Inc. -dos de las primeras películas de Pixar-, pues a pesar de su experiencia en el estudio sentían “como si fuera la primera vez que hacían estas cosas”.

“Hubo inmensos desafíos técnicos y se requirió mucha innovación para ejecutarlo. Fue bastante diferente pero, al final, creo que todos tenían un gran sentido de lo que los elementos podían hacer y se divirtieron mucho con eso. A todos les gustó agregar mucha personalidad a los personajes”, afirman.

Enderoglu y Rutland aseguran que para que el fuego trasmitiera esa sensación ardiente, siempre con llamas, y que el agua realmente se viera como un líquido transparente, también fue un “enorme desafío” en cuanto a animación.

“La idea principal que se buscaba era que cada personaje respetara sus propiedades elementales, que el fuego se sintiera como fuego y el agua como agua. Ese objetivo lo logramos por la forma en la que están coloreados y con todos los efectos adicionales y texturas que se incluyeron en ellos. Pero para la animación, específicamente, tuvimos que intentar que se vieran fluidos y eso fue un gran desafío para nosotros”, añaden.

Un mundo de paisajes Copiado!

La historia de la película se desarrolla en Ciudad Elemento, donde hay una ciudad de fuego, además de una para los elementos de aire, otra para los de agua y una más para los de tierra.

Y aunque todas son muy diferentes, hay algo que tienen en común: un mundo lleno de paisajes de ensueño, tanto dentro de sus respectivas ciudades como en los sitios que conviven todos.

En esta película hay algo de Nueva York, algo de Amsterdam y algo de Venecia.

“No queríamos crear este mundo homogéneo. Queríamos celebrar todas estas diferentes culturas, todos estos personajes viviendo y trabajando juntos”, dice el diseñador de producción, Don Shank.

'Elementos' es dirigida por Peter Sohn, un experimentado creativo de Pixar. (Pixar/PIXAR)

Shank añade que esto representó un reto, pues “tradicionalmente, cuando estás haciendo una película como esta, tienes un mundo y una cultura con un tipo general de personaje que puedes inventar... para este filme, teníamos cuatro diferentes”.

No obstante, Gwen Enderoglu y Allison Rutland consideran que lograron sus objetivos y que la película de Disney y Pixar es otra de esas cintas infantiles que termina atrapando a los adultos.

“Eso es algo que hace Pixar muy bien: contar historias para todos... y esta película no es diferente. Tenemos un elenco de personajes increíbles, hay tantas dimensiones en esta historia. Es una película sobre la conexión, que trata de conocer gente nueva y cómo cambiaron sus vidas. Hay una increíble historia de inmigrantes y una historia multigeneracional.

”Entonces, la dinámica de este filme es muy fácil de comprender para las personas en todos los ámbitos de la vida, es encontrar una pequeña pieza que se conecta con lo que están sintiendo las demás personas, o con sus experiencias”, afirman.

Elementos tiene una duración de poco más de 100 minutos y se encuentra en las principales salas de cine del país.