5.- Gokú tiene un nuevo poder que aún no controla: En la última temporada del animé se pudo ver a Gokú utilizando una nueva técnica llamada Migatte no Gokui que, hasta ahora, es su más poderosa transformación, incluso más fuerte que el Super Saiyajin Blue. Sin embargo, esta técnica admirada por los dioses de la destrucción aún no ha sido controlada y Gokú no puede activarla a voluntad. ¿La usará contra Broly?