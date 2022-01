‘Doctor Milagro’: curiosidades detrás de la exitosa serie turca

Nadie escapa a los encantos de Doctor Milagro. La teleserie turca lleva más de un mes como número 1 en el top de HBO MAX, y ha sido adquirida en Sudamérica, El Salvador, Costa Rica, Honduras y México, manteniéndose como infaltable tema de conversación.

La historia presenta a Ali Vefa, un joven que presenta un trastorno del espectro autista y con síndrome de Savant, el cual se convierte en una eminencia de la cirugía pediátrica. De niño, Ali fue enviado a un centro de atención especializada, donde se descubrió que tenía grandes capacidades cerebrales. Tiempo después, impulsado por un médico rural, logró hacerse un campo en una unidad quirúrgica en el Hospital Berhayat de Estambul.

Con el auge que ha tenido la novela se han dado a conocer algunas curiosidades detrás de la producción, las cuales repasamos a continuación.

'Doctor Milagro' está protagonizada por Taner Ölmez. Foto: MADD Entertainment

El sueño del actor protagonista

Taner Ölmez, quien interpreta al protagonista de la serie, creyó que su sueño de actor estaba truncado. Antes de conseguir el papel trabajaba como joyero y electricista, y anhelaba participar en alguna producción que tuviera algún componente social.

En una entrevista para el portal argentino Infobae, Ölmez aseguró que su sueño se cumplió de la mejor forma posible. “La novela se estrenó un jueves y la vio todo el mundo. El viernes, al otro día, me estaba yendo a grabar y viene un hombre, corriendo. Me para y me dice: ‘Perdón que estoy así, todo agitado, vengo corriendo porque estoy llegando tarde al trabajo. ¿Sabés por qué? Porque anoche me quedé viendo la novela y, cuando terminó, me puse a verla tres veces más, porque tengo una hija autista y no puedo creer estar viendo esto en la televisión’”, contó el actor en la entrevista.

“Historias así me ocurrieron desde el primer día y fueron constantes. Así que yo creo que de esta experiencia no me voy a olvidar jamás”, agregó.

Doctor Milagro. Foto: MADD Entertainment Foto promocional de la serie, cuyo título original es Mucize Doktor. Foto: MADD Entertainment

Afectaciones por la pandemia

Para proyectar verosimilitud en la producción, el equipo decidió filmar en un centro médico real, llamado Medical Park y ubicado en Pendik de Estambul.

La crisis sanitaria afectó las grabaciones, al punto en que se suspendió durante varias semanas para evitar contagios. La tensión fue tanta que el actor Frat Altunmee (quien encarnó a Demir) decidió renunciar a la serie ante los ataques de pánico que le provocó la pandemia.

Polémica

La telenovela ha sido centro de críticas por ser comparada con The Good Doctor, una serie de Sony que también presenta a un joven médico con trastorno autista. Para muchos, Doctor Milagro es un plagio de esta serie estadounidense, pero la producción de la novela turca ha salido al paso de las críticas aclarando que se inspiraron en una producción surcoreana del 2013, titulada Gut dakteo.

La producción no echó marcha atrás con su final

Muchas novelas turcas han sido conocidas por su longitud. Por ejemplo, la novela Elif alcanzó casi mil episodios, razón que hizo pensar a muchos que Doctor Milagro se convertiría en una novela igual de extensa. Pero la producción aseguró que su interés era una historia concisa de dos temporadas y, aunque muchos pidieron una tercera entrega de capítulos, los productores aseguraron que quedaron satisfechos con el resultado final. En total, Doctor Milagro se compone de 64 episodios.