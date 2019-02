La actriz comentó que nunca se había imaginado participar en un festival de cine y menos en uno tan reconocido como el de Berlinale. En cuanto a cómo se vio en la pantalla refirió: “Estoy contenta, agradecida… Me gustó la película, me gustó verme y me sorprendió que me gustara verme. Logré hacer un trabajo como actriz y me hace sentir un orgullo personal”.