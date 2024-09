Diana de Gales: Las mejores representaciones de la princesa en pantalla tras el 27 aniversario luctuoso

Naomi Watts, nominada al premio Óscar; Kristen Stewart, baluarte en la saga Crepúsculo, y Elizabeth Debicki, figura clave en Tenet, han sido algunas de las actrices que han interpretado a la princesa Diana en películas o series alusivas a Lady Di, quien cumplió su 27 aniversario luctuoso el pasado sábado. Todas, sin excepción, han sido blanco de comentarios a favor y en contra, que cada una ha debido asimilar a su manera.

A continuación, se presenta una lista de producciones ficcionadas donde la exintegrante de la realeza inglesa, quien murió en un accidente automovilístico en 1997, en Francia, aparece interpretada por otras actrices.

‘Diana, el secreto de una princesa’

Estrenada en 2013 con Naomi Watts como protagonista, relata los últimos años de vida de Diana, en los que sostuvo un romance con el cirujano cardiaco paquistaní Hasnat Khan y encabezó campañas contra las armas. Las críticas incluyeron la falta de veracidad en la trama, y aunque la protagonista se esmeró en estudiar cada uno de los movimientos de Lady Di, no pudo evitar ser nominada a los premios Razzie, la antítesis del codiciado Óscar.

“Me dejé seducir por un personaje fascinante”, dijo en su momento la también actriz de King Kong y Lo imposible. La cinta costó $15 millones y solo pudo recaudar $21 millones en la taquilla mundial.

Dónde ver: Prime Video.

Naomi Watts interpreta a Lady Di en sus últimos años, en una cinta criticada por su falta de veracidad.

‘Spencer’

Los hermanos chilenos Juan de Dios y Pablo Larraín, quienes ya habían llevado a la pantalla grande las vidas del poeta Pablo Neruda y la ex primera dama de Estados Unidos, Jackie Kennedy, no se escaparon de la imagen de la mujer inglesa. Para relatar el momento navideño en que Diana decide dejar su matrimonio con el príncipe Carlos, optaron por Kristen Stewart.

Las críticas indicaron que no era una película sobre una mujer que se rebela contra el sistema, sino sobre una persona que, sintiéndose cada vez más pequeña, decide cambiar su realidad. Estrenada en 2021, cuando la quinta ola de COVID-19 azotaba. Costó $15 millones y recaudó $23 millones en el mundo.

Dónde ver: Prime Video y Max.

Kristen Stewart retrata el difícil momento en que Diana decide poner fin a su matrimonio con el príncipe Carlos.

‘The Princess’

Una de las más recientes producciones que llegaron a la pantalla grande. Se trata de un documental que vio la luz en 2022, pero que prácticamente pasó desapercibido. Box Office Mojo, la página especializada en recaudación de taquilla alrededor del mundo, registra $73.000 durante su exhibición comercial.

Dónde ver: Max.

Documental del 2022 que ofrece una visión íntima de la vida de Lady Di, aunque pasó desapercibido en taquilla.

‘Diana: Last Days of a Princess’

Película hecha para la televisión en 2007. La actriz australiana Genevieve O’Reilly, quien ha trabajado en Matrix y en el Episodio III de Star Wars, fue la elegida para interpretar a la princesa en sus últimos dos meses de vida.

La cinta combina la actuación con videos de la realeza e incluye entrevistas con algunas personas involucradas en ese momento, como Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi, quien falleció junto a Diana en el accidente automovilístico en un túnel francés.

Dónde ver: Existe en DVD y puede pedirse en línea en Amazon.

Genevieve O’Reilly interpreta a la princesa Diana en un drama que mezcla actuación con material documental.

‘The Crown’

Serie televisiva en que Diana aparece en la cuarta temporada, interpretada por la británica de 27 años, Emma Louise Corrin. Inicialmente, Corrin había hecho casting para interpretar a Camilla Parker-Bowles, pero le ofrecieron el papel de la princesa, para el cual revisó videos a fin de no decepcionar en su interpretación. Su trabajo le valió el Globo de Oro en 2021.

Dónde ver: Netflix.

Emma Corrin como la princesa Diana en la aclamada serie de Netflix, cuya interpretación le valió un Globo de Oro.

Producciones hechas en vida

Hubo algunas producciones televisivas sobre la vida de Lady Di mucho antes de su muerte en 1997. Algunas de ellas son Diana: Her True Story, con Serena Scott Thomas (007: El mundo no basta), y The Woman of Windsor, con Nicola Formby, una mirada dramatizada a la vida de ella y Sarah Ferguson, ambas casadas con miembros de la familia real.

Estas películas prácticamente son imposibles de ver ahora, tampoco existe rastro de venta en formato casero de las producciones hechas a inicios de los 90.

