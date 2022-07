‘Deadpool’ y ‘Logan’ serán los primeros largometrajes ‘no aptos para menores’ en Disney+

Deadpool y Logan serán los primeros largometrajes categoría R (no aptas para menores de edad) de la plataforma Disney+, noticia que Ryan Reynolds aprovechó para hacer bromas al respecto.

“Se supone que debemos anunciar que Logan y Deadpool pronto serán las primeras películas con clasificación R en Disney+. Pero todos sabemos que algunas películas de Disney ya deberían tener una clasificación R por trauma irreversible”, escribió en Twitter Reynolds, actor que encarna a Deadpool en el cine.

Con un abrazo, así celebraron Deadpool y Logan su llegada a Disney +. El actor Hugh Jackman publicó esta curiosa imagen en su cuenta de Instagram. (Instagram)

[ Disney + es el hogar de Marvel: ‘Jessica Jones’, ‘Daredevil’ y ‘The Punisher’ llegaron a la plataforma ]

El actor hizo alusión a filmes infantiles como Bambi, en el que la mamá del pequeño ciervo pierde la vida. “El siguiente querido clásico animado no debería estar aprobado para todas las audiencias porque la terapia no es barata. La película indicada debería tener categoría R por el asesinato a sangre fría de una mamá ciervo inocente que causará trauma a largo plazo”, bromeó el artista con un meme.

Otro que se sumó a las bromas fue Hugh Jackman, quien encarnó a Wolverine en el cine. “Gracias Disney+ por agregar a los hermanos de armas Deadpool y Logan como las primeras películas con clasificación R en la plataforma. Si bien su elección es cuestionable, la aceptaremos”, escribió el actor en Instagram.

Con la llegada de estos dos largometrajes, el catálogo clasificación R de Disney+ se amplía, ya que hace unas semanas las series del universo The Defenders se publicaron en la plataforma. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher fueron producciones hechas por Marvel para Netflix, pero desde finales de junio tienen como hogar Disney+.

La categoría R (Restricted) recomienda que las personas menores de 17 años vean las producciones en compañía de un adulto, ya que tienen contenido violento, de carácter sexual y lenguaje fuerte.