"No estoy asustado. Pero en general no me asusto. Además, pienso que a Spielberg le está yendo bastante bien. Y Craig T. Nelson y JoBeth están muy bien. Creo que esto de la maldición de Poltergeist es algo que la gente quiere recalcar a fin de crear una mitología", explicó San Rockwell, el actor que protagoniza el remake de la cinta y que está actualmente en cartelera.