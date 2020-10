Uno podría decir que, a partir de este momento (si no, antes), el filme comienza a enredarse con sus propios mecates. No es que pierda lógica, es que hay tal esfuerzo por darle a la película toda la acción posible (al estilo de los filmes de Michael Bay, y que me perdonen los seguidores de Christopher Nolan) que fácilmente pasa por secuencias más bien confusas.