El principal logro de la puesta de Luis Carlos Vásquez radica en su solidez y cohesión. Por ejemplo, el ensamble musical a cargo de Juan Francisco Nájera logró diferenciar, con claridad, el espíritu de cada tema: desde los matices irónicos y juguetones de Money, Two Ladies o If You Could See Her hasta el patetismo de I Don’t Care Much o el reprís de Willkommen, la base musical fue un sólido pilar del espectáculo.