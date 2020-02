De una vez, he de aclarar que dicho filme alcanza fácilmente la categoría de buena película, pero sin llegar a ser extraordinaria. Que esté o no postulada a un Oscar me tiene sin cuidado, ¡para lo que significa esa estatuilla! Mejor pensemos en la buena trama que tiene la película, que comienza en Etiopía, en 2010, con la obtención de un valioso ópalo.