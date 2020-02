“Sabes, inicialmente vi las otras películas de los hermanos Safdie, y me di cuenta de que estos muchachos estaban haciendo algo excepcional, nuevo y que tenían su propia voz. Sabía que sería algo genial y sentía que me perdería de algo muy grande si no lo hacía. Mi esposa (Jackie Sandler) leyó el guion, y ella solo me decía que realmente tenía que hacer esto. Esta película es increíble y como actor me cuestionaba: ¿cómo podrás desarrollar tantas emociones, altibajos y atravesar tantos problemas como este tipo?”, explicó Sandler en una entrevista con NPR.