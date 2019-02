El problema que hay (también) es que Bradley Cooper, buen actor, parece agarrarse o aprovecharse de la ocasión para autohalagarse sin decoro (ejercicio de pedantería), mientras que la conocida Lady Gaga, no tan buena actriz, demuestra exactamente eso: que no es buena actriz. Es cuando se falsea el drama: desde sus personajes, pero no para descalabrarse, por dicha.