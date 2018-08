“Vimeo, que es muy popular en el mundo del cine, hace dinero de los cineastas mismos, pues debes pagar una suscripción para tener tu película allí, pero no haces mucho dinero después. Nos hemos dado cuenta de que incluso cortos nominados en grandes festivales no aparecen. De Locarno, uno de los festivales más prestigiosos, el 70% de los cortometrajes no está disponible en ninguna parte para la audiencia”, prosigue Arpa.