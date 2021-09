Con ‘Maligno’, el cine de terror toma las salas costarricenses

Annabelle Wallis interpreta a Madison, una mujer atormentada por visiones de macabros asesinatos en el filme 'Maligno'. (Cortesía Rola)

El cine de terror regresa este jueves 9 de setiembre a las salas de cine costarricenses con el estreno del filme Maligno (Malignant, 2021), del cineasta James Wan, responsable de la saga El Conjuro.

Este thriller de terror presenta la historia de Madison, una mujer embarazada quien tras una fuerte discusión con su pareja recibe un golpe en la cabeza que cambiará su vida por completo. Tras ese suceso, empiezan a pasar fenómenos extraños en la casa, pero lo peor es que la mujer empieza a tener visiones impactantes de asesinatos espeluznantes.

De alguna manera, esas visiones están conectadas con el pasado de Madison, pero ella no recuerda nada. Esos macabros asesinatos tuvieron lugar en la ciudad donde vive Madison y a ojos de la policía, ella es la principal sospechosa de haberlos cometido.

Maligno marca el regreso de Wan (Aquaman, Furious 7) a sus raíces, según explica la nota de prensa difundida por la producción. El filme comenzó a rodarse en el 2019, su estreno se retrasó debido a la emergencia de la covid-19.

La actriz Annabelle Wallis (Anabelle, La Momia) encarna a Madison. Junto a ella completan el reparto Maddie Hason (Impulse, Mr. Mercedes), George Young (Containment), Michole Briana White (Black Mafia Family, Dead to Me), Jacqueline McKenzie (Palm Beach, Reckoning), Jake Abel (Supernatural y Percy Jackson) e Ingrid Bisu (El conjuro: el diablo me obligó a hacerlo, La Monja).

Elaborada a partir de un guion de Akela Cooper, Maligno es una combinación entre varios géneros de cine, con una historia basada en hechos reales. El director afirmó en una entrevista con el sitio SensaCine que su esposa le había hablado de un concepto médico que lo inspiró a crear el filme.

“Le di vueltas para convertirlo en una historia interesante. En cierto modo estaba también volviendo a mis orígenes en el cine independiente de terror cuando rodé películas como Saw. Maligno es una combinación de muchos géneros diferentes que me inspiran como cineasta, ya que tiene parte de slasher, parte de cine de monstruos y también de terror psicológico. Todo eso me pasaba por la cabeza”, afirmó Wan al medio.