Chris Evans revela cómo surgió la idea de su cameo en ‘Deadpool y Wolverine’

El filme Deadpool y Wolverine es uno de los estrenos más esperados del 2024. Esta película reúne a dos de los mutantes más populares de Marvel y ha sido un éxito en taquilla, a pesar de estar dirigida a un público adulto. Asimismo, la cinta se destaca por sus numerosos cameos y apariciones especiales de personajes clásicos de Marvel, muchos de los cuales no habían compartido pantalla anteriormente. Esto permite la reaparición de héroes de películas de hace más de veinte años e incluso de figuras que no habían debutado en el cine. Entre estas participaciones, una destaca significativamente. Esta nota contiene spoilers.

En una escena, Deadpool y Wolverine llegan a un limbo donde habitan personajes olvidados y se encuentran con un héroe interpretado por Chris Evans. Inicialmente, los espectadores pueden pensar que se trata del Capitán América, papel que Evans interpretó en siete películas. Sin embargo, la sorpresa es mayor al descubrir que el actor aparece como “la Antorcha Humana”, el personaje que interpretó en las dos películas de Los 4 Fantásticos. Para Evans, este cameo fue un reencuentro emotivo con un personaje que aprecia mucho.

En una conversación con la revista People, Evans, de 43 años, explicó cómo surgió la idea de su aparición en el reciente filme. “Hace un par de años recibí un mensaje de Ryan Reynolds. Somos buenos amigos y me dijo: ‘Escuchame, si no te gusta esta idea, no te preocupes. Pero tengo algo en mente que te permitirá reencontrarte con un personaje de tu pasado’. Y lo que quiero decir es que haría lo que fuera que Ryan me pidiera”.

Evans también recordó su participación en otra película y detalló: “Ryan me dio un gran cameo en Free Guy y confío en él por completo. Así que tener la oportunidad de ser Johnny una vez más era algo que no iba a dejar pasar. Lo amé. Fue muy divertido de filmar y gracioso de ver”.

Presunto cameo de Taylor Swift en ‘Deadpool y Wolverine’

Previo al estreno de Deadpool y Wolverine, comenzó a circular un rumor sobre una posible aparición de Taylor Swift en la película. Reynolds, decidido a acabar con las especulaciones, abordó el tema directamente. Todo empezó cuando él compartió una foto de Deadpool de espaldas, similar a la portada del álbum Evermore de Swift. Además, usó una canción de la artista para acompañar la imagen. En una entrevista posterior, cuando se le preguntó sobre la posible aparición de Swift, Reynolds respondió: “Haría lo que fuera por esa mujer, es una genia”.

Considerando la amistad entre Swift y Blake Lively, esposa de Reynolds, el rumor cobró fuerza. Algunos fans recordaron el cameo de Ryan en el video musical de Taylor, You Need to Calm Down, lo que parecía confirmar la teoría.

Ryan Gosling desmintió los rumores de la aparición de Taylor Swift en el filme 'Deadpool y Wolverine'. A pesar de la amistad entre Swift y Ryan Reynolds, Gosling aseguró que la artista no participaría en la película.

Sin embargo, en una charla con el medio E! News, el actor Ryan Gosling aclaró: “Voy a zanjar de una vez por todas este tema sobre el cameo de Taylor. Y porque ella es nuestra amiga, es que no está en la película”. Luego añadió: “Pero siempre diré que si alguna vez alguien tuviera que continuar el rol de Deadpool, ella sería muy buena. Tiene un superpoder, es una de las personas más divertidas que jamás conocí”.

