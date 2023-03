Brendan Fraser y Ke Huy Quan: de la olvidable comedia ‘Encino Man’ a la gloria del Oscar

Aquella singular pareja, que había aparecido en una comedia más que olvidada, hoy goza del aplauso del orbe. Hablamos de Brendan Fraser y Ke Huy Quan, dos actores que reivindicaron sus carreras esta temporada tras recibir el reconocimiento de crítica y público y, finalmente, conseguir un premio Oscar este 12 de marzo.

Curiosamente ambos compartieron pantalla en Encino Man (1992), una cinta que había significado la despedida de la actuación de Quan en aquel entonces.

LEA MÁS: ¡Emotivo! Harrison Ford y Ke Huy Quan revivieron en los Oscar su abrazo de ‘Indiana Jones’

Brendan Fraser y Ke Huy Quan reafirmaron su amistad de décadas frente al lente de la prensa en los Premios Oscar 2023. Foto: AFP

Fraser, de 54 años, obtuvo el galardón a Mejor Actor por su papel en The Whale. En su discurso reconoció que ha tenido una carrera de altibajos y que, en algún momento, después de una carrera exitosa en los años 90 y 2000, sintió que entró en la “lista negra” de Hollywood.

De igual manera, la victoria de Quan marca otra reivindicación.

Aunque su regreso oficial como actor fue en la película de Netflix Ohana: Un magnífico tesoro (2021), fue su rol en la película Everything Everywhere All At Once que lo llenó de elogios y premios, casi treinta años después de haber sido reconocido por Indiana Jones y el templo de la muerte (1984) y Los Goonies (1985), cuando era solo un niño.

Brendan Fraser y Ke Huy Quan pasaron de 'Encino Man' a la gloria de las estatuillas más codiciadas: la del Oscar. Las vueltas de la vida. Foto: IG

“Muchas gracias por darme la bienvenida de nuevo”, dijo Quan de manera conmovedora al aceptar su Óscar, mientras que Fraser agradeció al director Darren Aronofsky por brindarle un “salvavidas creativo”.

Fraser, por su parte, había sido uno de los rostros más conocidos en los noventa por éxitos de taquilla como The Mummy (1991) y George of the Jungle (1997). Después, pasó al olvido.

Una curiosidad Copiado!

Los caminos de ambos se cruzaron en 1992, cuando ambos aparecieron en la comedia de Sean Astin titulada Encino Man, que llegó a Latinoamérica como El hombre de California.

La película sigue a dos adolescentes en Encino, Los Ángeles, cuando descubren a un hombre de las cavernas (Fraser) que vive en el jardín trasero, congelado en un bloque de hielo.

Después de que lo descongelan y lo devuelven a la vida, tiene que familiarizarse con la vida moderna. En un momento dado, el protagonista de la historia conoce al personaje de Quan llamado Kim, el cual es miembro del club de computación local.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, a principios de este año, Quan recordó haberse reunido con Fraser después de todo este tiempo.

“Nos vimos por ahí, por primera vez, después de todos estos años. Nos dimos un abrazo y él dijo: ‘Wow, todavía estamos aquí’'”, contó.

Sobre ese encuentro, el presentador de los Oscar, Jimmy Kimmel, también mencionó su trabajo compartido en Encino Man en su monólogo de apertura. Señaló que había 16 nominados por primera vez entre los premios de actuación, entre ellos estas dos figuras.

Brendan Fraser se vio muy emocionado al aceptar el reconocimiento. (PATRICK T. FALLON/AFP)

“Dos actores que estuvieron en Encino Man están nominados a los premios Oscar. Qué noche tan increíble debe ser para ustedes dos”, expresó.

A la hora de consagrarse con sus estatuillas, Fraser y Quan se vieron notablemente emocionados y al borde de las lágrimas, lo cual convirtió sus discursos en dos de los momentos preferidos para todos los cinéfilos que siguieron con atención la edición número 95 de los premios.