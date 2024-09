‘Beetlejuice Beetlejuice’ vence a ‘Transformers One’ en la taquilla

'Beetlejuice' se impuso en la taquilla sobre 'Transformers One' con una diferencia mínima, sorprendiendo a la industria en un fin de semana lleno de competencia.

En un giro inesperado, la película Beetlejuice Beetlejuice superó a Transformers One en la taquilla del fin de semana en Norteamérica. A pesar de que se esperaba que la película de Paramount y Hasbro encabezara las listas, Transformers One solo logró recaudar $25 millones, mientras que Beetlejuice, de Warner Bros, recaudó $26 millones en su tercer fin de semana en cines.

Antes del fin de semana, las expectativas para Transformers One eran altas, con estimaciones de ingresos entre $30 y $35 millones. Sin embargo, la respuesta del público no fue la esperada, a pesar de recibir críticas positivas y obtener una calificación de A en CinemaScore. La producción animada por computadora con clasificación PG no consiguió atraer tanto a los fanáticos de la franquicia como se esperaba.

Beetlejuice Beetlejuice, en cambio, se mantuvo fuerte, a pesar de llevar tres semanas en cartelera. Con 4.172 salas proyectando la película, logró mantenerse en la cima, cerrando este domingo con un acumulado total de $226,8 millones en Norteamérica. En contraste, Transformers One se exhibió en 3.978 cines, sin alcanzar el éxito deseado.

Uno de los factores que pudo haber influido en el bajo rendimiento de Transformers One es la confusión en torno a su estilo animado. Parte de su público objetivo, acostumbrado a las películas de acción en vivo de la franquicia, no parecía dispuesto a aceptar el cambio hacia la animación.

Internacionalmente, Transformers One recaudó $14 millones en 50 mercados, representando un 40% del mercado global. Sin embargo, la película aún no se ha estrenado en varios territorios importantes, lo que deja abierta la posibilidad de un repunte en su desempeño global.

Con un presupuesto de $75 millones antes de los costos de comercialización, la producción no es considerada un fracaso total, aunque su tibio estreno en Norteamérica podría complicar su futuro, especialmente con la próxima llegada de The Wild Robot, de DreamWorks Animation, que competirá en el mismo segmento familiar.

Speak No Evil, la película de suspenso de Blumhouse, ocupó el tercer lugar en la taquilla del fin de semana, con $5,9 millones, sumando un total global de $42,4 millones. Mientras tanto, Beetlejuice Beetlejuice continúa asombrando en su desempeño doméstico, aunque no ha logrado los mismos resultados a nivel internacional, con $103 millones hasta el momento.

