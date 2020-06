View this post on Instagram

Necesitamos llegar a nuestros 10 k para hacer SWIPE UP y que conozcás donde podrás comprar nuestros boletos .... • Sabemos que al igual que nosotros ya querés que abramos nuestras puertas.... Falto muyyyyyy poco Por mientras .... Queremos premiar a nuestros seguidores al llegara los 10k Los pasos son los Siguientes : 1- Debes de seguirnos 2- Seguir a @juntos.cr Etiquetar a 2 amigos que sigan a ambas páginas • Reglas : 1-podes participar las veces que quieras pero siempre debes de etiquetar a 2 dos amigos diferentes 2 -tenes que compartir este post en tus historias Y nos etiquetas , EL GANADOR . podrá ganar 2 pases para la GRAN INAUGURACIÓN A NUESTRO AUTO CINE TSUNAMI 🚘🎬🌊 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 1 colección original de AVENGERS Para #Quetequedesencasa 1 orden de nuestras deliciosas. Palomitas ! • • • Pronto daremos más información #Nocomasansiasmejorcomepalomitas🍿🎬 #Haciendohistoria #Llegamoscomountsunami #Autocinecr #Tsunamiproductions #Elcineparaestardenuevojuntos El Auto Cine de de Costa Rica