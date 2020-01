Sí, la fiesta duró más de tres largas horas. Pero no: Netflix no ganó todo. El gigante del streaming entró a la premiación que organiza la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood con 34 nominaciones, repartidas equitativamente entre sus series y sus películas originales. Sin embargo, a la salida tenía solo dos galardones en sus manos. Uno de los premios fue para Olivia Colman, por su actuación protagónica en la tercera temporada de The Crown; el otro, para Laura Dern, por Historia de un matrimonio. Merecidos y celebrados, ambos triunfos no dejan de ser menores de cara a lo que no sucedió: El irlandés se fue con las manos vacías.