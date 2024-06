‘Animales nocturnos’: Uno de los mejores thrillers psicológicos del siglo XXI en Netflix

Netflix añadió a su catálogo el thriller psicológico Animales nocturnos, una película de 2016 que promete mantener en suspenso al espectador hasta el final. Esta obra del director y diseñador de moda Tom Ford basada en la novela Tony and Susan de Austin Wright, explora los aspectos más oscuros de la mente humana y genera una profunda reflexión sobre los comportamientos cotidianos.

Animales nocturnos destaca por su trama intrigante y su capacidad de mantener al público al borde del asiento. La película sigue a Susan Morrow (interpretada por Amy Adams), una galerista de arte de Los Ángeles que vive una vida aparentemente perfecta con su segundo marido. Sin embargo, un sentimiento de vacío la abruma. Todo cambia cuando recibe inesperadamente una novela escrita por su exesposo Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal), quien la insta a leerla y contactarlo.

Al sumergirse en la lectura del manuscrito, Susan descubre la historia de una familia que sufre un acoso violento en una carretera de Texas. Este relato desencadena en ella una serie de recuerdos perturbadores, vinculando la ficción con su propia realidad y desenterrando tormentos del pasado.

Críticas de la película

El filme recibió variadas opiniones de críticos de renombre. Peter Bradshaw de The Guardian lo describe como “una historia de venganzas salvajemente fascinante (...) un thriller negro como la boca del lobo que te hace revolverte con tensión y remordimiento”. David Rooney de The Hollywood Reporter señala que “Tom Ford es tanto un embriagador hedonista como un dotado narrador”. Por su parte, Manohla Dargis de The New York Times comenta: “Hay mucho que admirar en Animales nocturnos, incluyendo la ambición de Ford, pero demasiado a menudo parece el trabajo de un estudiante aplicado”.

*La redacción de este contenido fue asistida con inteligencia artificial.