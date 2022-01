Andrew Garfield finalmente revela por qué aceptó ser Spider-Man de nuevo

Jamie Foxx y Andrew Garfield se reencuentran en 'Spider-Man: No Way Home'. Foto: Sony. (Niko Tavernise)

Andrew Garfield debió guardarse por más de un año el gran secreto que todos los marvelitas querían escuchar: sí regresaría como Peter Parker en el filme Spider-Man: No Way Home, donde compartió pantalla con el actual titular del personaje, Tom Holland, y con el intérprete original, Tobey Maguire, como el trío de salvadores arácnidos.

La reunión de los tres actores fue motivo de festejo para los fans de la saga y, después de un mes de su estreno, finalmente Garfied logró hablar sobre lo que le significó volver a interpretar al querido personaje, el cual encarnó primeramente en la duología The Amazing Spider-Man, una década atrás.

[ ‘Spider-Man: No Way Home’: Marvel quiere seguir siendo el rey, ¿lo lograŕá con este estreno? ]

El actor habló con la revista Variety, y expresó que sintió un sincero entusiasmo ante la idea de ver a tres Spider-Man en acción, y que lo cautivó el profundo “viaje espiritual” que implicaba ver al personaje junto a una versión más joven y más adulta de él mismo.

“Trabajamos juntos a lo largo de dos semanas, y creo que logramos algo que va más allá de aparecer y saludar. Mi Spider-Man debe salvar la relación romántica de su ‘hermano’ más joven”, dijo Garfield, refiriéndose a la escena en la que salva a MJ, la pareja del Peter de Tom Holland.

[ 7 momentos muy 2021 que nos deja la cultura web este año ]

Andrew Garfield y Emma Stone fueron pareja en "The Amazing Spider-Man". Foto: Niko Tavernise (Niko Tavernise)

En los eventos de The Amazing Spider-Man 2, el héroe de Garfield no logra salvar de una caída a su novia, Gwen Stacy (Emma Stone), y esa muerte le deja un profundo dolor.

Debido a la cancelación de una tercera parte de esa saga, el actor lamentó que nunca pudiera trabajar en pantalla el luto del héroe, ni los momentos posteriores a la pérdida de Gwen.

Por eso, la posibilidad de continuar parte de ese proceso de duelo en este nuevo filme lo impulsó a aceptar el proyecto. “Mi personaje buscaba asegurarle al Spider-Man más joven que no sufriera el mismo destino, y en eso hay algo hermosamente cósmico. Significaba como tener una segunda oportunidad de salvar a Gwen. Creo que esta es una película que habla sobre el destino. La escena en la que logro salvar a MJ fue verdaderamente hermosa, y pensar en ello me convenció de hacer todo esto”, expresó.

'Spider-Man No Way Home' ha sido un éxito rotundo. Foto: Sony.

Por otra parte, Garfield destacó lo mucho que se divirtió filmando junto a Maguire, quien interpretó al héroe en la trilogía de Sam Raimi a comienzos de los dos mil. Incluso, ambos actores fueron juntos a una premier del filme con gorra y suéter, para pasar por incógnito y conocer de primera mano la reacción del público.

Ante tal emoción, el intérprete se mostró muy receptivo ante la posibilidad de interpretar nuevamente a Peter, en una eventual tercera entrega de la saga The Amazing Spider-Man, la cual ha sido solicitada en redes por los fans tras el inmenso éxito de No Way Home.

“Definitivamente aceptaría hacer algo si creo que el camino es el correcto. Peter y Spider-Man son personajes que giran alrededor de ayudar, de hacer un bien mayor para muchos. Es un chico de la clase trabajadora que viene de Queens, que sabe de luchar y de sufrir pérdidas, y eso es algo de gran valor”, finalizó.