“Inicialmente lo que me motivó para hacer la cinta fue el el amor al Dr. Seuss y los especiales navideños que crecí viendo, como How the Grinch Stole Christmas y Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Quería hacer un stop-motion que te impactara y permaneciera contigo, año tras año”, dijo Burton en su libro Burton on Burton, de 1995.