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Chuck Norris murió a los 86 años: el día que perdió el conocimiento en un entrenamiento en Latinoamérica

El actor estadounidense dejó una historia poco conocida en Brasil, donde perdió el conocimiento en un entrenamiento con la familia Gracie

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Por O Globo / Brasil / GDA
Chuck Norris murió a los 86 años tras una vida marcada por el cine de acción, las artes marciales y una decisión clave: dejar Hollywood en 2017 para cuidar a su esposa enferma.
Chuck Norris murió a los 86 años tras una vida marcada por el cine de acción, las artes marciales y una decisión clave: dejar Hollywood en 2017 para cuidar a su esposa enferma. (AFP/AFP)







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