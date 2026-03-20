Chuck Norris murió a los 86 años: el día que perdió el conocimiento en un entrenamiento en Latinoamérica

Chuck Norris murió a los 86 años tras una vida marcada por el cine de acción, las artes marciales y una decisión clave: dejar Hollywood en 2017 para cuidar a su esposa enferma.

El actor y experto en artes marciales Chuck Norris, quien murió a los 86 años, mantuvo una relación directa con Brasil durante su carrera. Uno de los episodios más recordados ocurrió en Río de Janeiro. Ahí enfrentó a integrantes de la familia Gracie. El resultado marcó su visión sobre el jiu-jitsu brasileño.

Durante una visita al país, Norris buscó conocer nuevas disciplinas de combate. En ese contexto, acudió a la academia de los Gracie, creadores del jiu-jitsu brasileño. Entrenó con figuras como Rickson y Royce Gracie.

En uno de esos encuentros, Norris relató que fue superado con facilidad por Rickson Gracie. Según explicó en un testimonio divulgado años atrás, la experiencia le hizo sentir como si no tuviera formación previa en combate.

El momento más impactante ocurrió durante una práctica con uno de los líderes de la familia. Norris indicó que le pidieron que lanzara un golpe. Sin embargo, dudó en hacerlo. Segundos después, perdió el conocimiento tras la aplicación de una técnica de estrangulamiento.

El actor detalló que recuperó la conciencia con dificultad para tragar. La maniobra se ejecutó con alta precisión técnica. Tras ese episodio, recibió una invitación para permanecer en Brasil y profundizar en el aprendizaje del jiu-jitsu.

Pese a lo ocurrido, Norris continuó su formación en esta disciplina en Estados Unidos. Entrenó junto a Rorion Gracie y los hermanos Machado. Mantuvo la práctica durante varias décadas.

El caso reflejó un aspecto menos visible del actor. Más allá de su imagen de invencibilidad en el cine, Norris reconoció la eficacia de otras artes marciales y mantuvo una actitud de aprendizaje constante.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.