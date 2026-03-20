Chuck Norris dejó un mensaje días antes de morir y hoy toma fuerza entre sus seguidores

Una publicación de Chuck Norris días antes de su muerte genera impacto. Su mensaje y video hoy se interpretan como despedida.

Nueve días antes de su fallecimiento, el actor Chuck Norris publicó un mensaje que ahora adquiere un tono de despedida. La frase se difundió el día de su cumpleaños y generó reacciones tras conocerse su muerte.

“No envejezco. Subo de nivel”, escribió el actor, reconocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales. La publicación incluyó además un mensaje dirigido a sus seguidores.

“Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar. Que Dios los bendiga”, indicó Norris en el mismo texto.

El contenido se acompañó de un video en el que el actor apareció mientras entrenaba al aire libre.

Norris consolidó una carrera destacada en Hollywood luego de sobresalir como campeón mundial de karate. Su reconocimiento internacional creció tras su participación en Way of the Dragon, junto a Bruce Lee.

Durante la década de 1980, el actor fortaleció su imagen en el cine con producciones como Missing in Action y Delta Force. Años después, amplió su alcance con la serie televisiva Walker, Texas Ranger, que lo posicionó como un ícono de la cultura popular.

Fuera de la pantalla, Carlos Ray Norris, su nombre real, mantuvo una vida enfocada en su familia. Se casó en dos ocasiones y tuvo cinco hijos. También asumió el rol de abuelo, una faceta que su entorno destacó como central en su vida.

Personas cercanas señalaron que el actor se caracterizó por su fe, disciplina y cercanía con sus allegados. Estos valores marcaron tanto su vida personal como su trayectoria profesional.

El último mensaje del actor, centrado en el optimismo y el agradecimiento, permanece entre sus seguidores como reflejo de su actitud ante la vida.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.