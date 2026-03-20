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Chuck Norris dejó un mensaje días antes de morir y hoy toma fuerza entre sus seguidores

El actor compartió una frase y un mensaje de agradecimiento que, tras su muerte, toma un sentido distinto entre sus seguidores

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Por El Universal / México / GDA
Una publicación de Chuck Norris días antes de su muerte genera impacto. Su mensaje y video hoy se interpretan como despedida.
Una publicación de Chuck Norris días antes de su muerte genera impacto. Su mensaje y video hoy se interpretan como despedida. (@chucknorris/Instagram)







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