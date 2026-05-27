Viva

Christiana Figueres narra la difícil situación personal que vivió mientras negociaba el Acuerdo de París

La reconocida economista dijo que creía vivir en un ‘cuento de hadas’ en su matrimonio hasta que descubrió un comportamiento de ‘adulterio serial’ en su exesposo. Además, la costarricense abrió su corazón para hablar sobre su lucha contra la depresión

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Christiana Figueres reveló que sufrió una severa depresión y pensamientos suicidas en el pódcast Soul Boom, conducido por el actor Rainn Wilson.
Christiana Figueres reveló que sufrió una severa depresión y pensamientos suicidas en el pódcast Soul Boom, conducido por el actor Rainn Wilson. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christiana FigueresAcuerdo de París
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.