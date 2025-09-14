Actor de ‘The Office’ afirma que NBC dejó de ganar $1.000 millones al rechazar el ‘spin-off’ de su personaje

Rainn Wilson, actor de ‘The Office’, afirmó que NBC perdió $1.000 millones al decir no a un spin-off protagonizado por su personaje en esa serie, Dwight Schrute. Foto:

La cadena estadounidense NBC habría podido sumar $1.000 millones si no hubiera cancelado un proyecto derivado de The Office, según reveló Rainn Wilson, quien interpretó a Dwight Schrute en la serie original.

El actor explicó que el spin-off llevaría el nombre de ‘The Farm’. La historia seguiría los pasos de Dwight y sus hermanos después de heredar una finca familiar. NBC llegó a producir un episodio piloto, pero decidió no continuar con la producción completa.

LEA MÁS: Los creadores de ‘The Office’ regresan con una nueva comedia que promete risas y caos laboral

Wilson señaló que, en aquel momento, NBC mantenía una política de programación orientada a formatos multicámara, más tradicionales, con producciones llamativas y espectaculares. Este enfoque no favorecía los spin-offs, por lo que la propuesta de The Farm no avanzó.

A pesar del rechazo, el piloto se emitió dentro de la novena y última temporada de The Office. Sin embargo, la crítica especializada no respaldó el episodio, señalando que su tono difería del estilo característico de la serie original.

Según Rainn Wilson, la comedia habría tenido un rendimiento sólido. Consideró que el proyecto podría haberse convertido en una producción rentable y coherente dentro del universo de The Office.

También afirmó que los directivos de NBC no comprendieron el potencial de The Office hasta que la serie se volvió popular en plataformas de streaming. Este reconocimiento tardío motivó el desarrollo de un nuevo proyecto llamado The Paper, que se estrenó este mes en la televisión estadounidense.

En esta nueva serie, Oscar Martínez, interpretado por Oscar Núñez, es el único personaje del elenco original que aparece de forma recurrente.

LEA MÁS: Las 10 series que tiene que ver alguna vez y en qué plataformas encontrarlas

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.