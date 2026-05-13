Christian Sandoval recordó histórica anécdota que vivió en el Estadio Nacional: de esto se trata

Christian Sandoval, periodista de Teletica, recordó una anécdota que lo marcó para siempre en su carrera y también como “mejenguero”. La historia la dio a conocer en el programa de este martes 12 de mayo en La Platea.

Todo inició porque, en medio del espacio, los conductores estaban recordando cuáles fueron los mejores porteros que enfrentaron en sus equipos, ya que los invitados habían militado en varios de los clubes grandes de Costa Rica.

Fue cuando Eduardo Castillo, también periodista, le envió un mensaje a Sandoval diciendo que “ellos (sus compañeros) siempre lo han acuerpado en la portería”, ya que el presentador juega en esa posición. A raíz del comentario, llegó la curiosa anécdota.

“A este servidor que está aquí le hacen el primer gol oficial en el Estadio Nacional, porque resulta que antes de que se inaugurara, recién puesta la cancha, invitaron a todos los medios de comunicación de este país para hacer mejengas”, explicó.

En aquel entonces hubo integrantes de equipos conformados por periodistas de Repretel, Columbia, Monumental, La Nación y La Extra, entre otros.

“Nunca se había jugado en la cancha con el estadio completo. Se hace la rifa y, por cosas de la vida, nos toca a nosotros jugar de primeros; lo jugamos contra los muchachos de Canal 4, creo, y empezaron a hacerse las llaves”, comentó Sandoval.

“Lo primero que le digo a todos: ‘Yo sé que todos van a ver quién hace el primer gol, no me descuiden atrás’... ¿para qué les dije eso? Jota (Jorge Martínez), Andrés González, Kristian Mora, todos eran delanteros y volantes y nos agarraron en una contra; se vinieron dos maes contra mí solo, salgo al achique, cruzan la bola y meten el gol”, dijo entre las risas de sus compañeros.

Sandoval no recordó quién le anotó aquel gol histórico, pero sí quedó marcado como el primer portero en recibir una anotación en la joya de La Sabana.