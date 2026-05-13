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Christian Sandoval recordó histórica anécdota que vivió en el Estadio Nacional: de esto se trata

Jorge Martínez, Andrés González y Kristian Mora estuvieron involucrados en el momento que marcó la historia y se convirtió en inolvidable para el periodista

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Por Fiorella Montoya
Christian Sandoval presentó oficialmente a Leonardo Cordero como parte de Teletica Radio.
Christian Sandoval recibió el primer gol en el Estadio Nacional. (Captura de video)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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