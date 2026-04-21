Christian Sandoval no aguantó y abandonó el set por esto que pasó en vivo: vea el momento

Christian Sandoval se decepcionó por comparación que hubo en vivo.

El periodista deportivo Christian Sandoval terminó levantándose del set en el programa La platea, de TD Más, por una situación que sucedió con uno de sus compañeros al comentar sobre un jugador de fútbol.

La situación se desencadenó por un gol de chilena en donde el exjugador y panelista Allan Alemán dijo que cualquiera haría eso.

Luego, Sandoval había leído un comentario que decía: “Alemán, sea más serio. ¿Cómo vas a decir eso de Cristiano Ronaldo o no viste cómo se suspendió en el gol de chilena contra la Juve?”.

Alemán reiteró: “Eso lo ha hecho David (Diach, también exjugador y panelista), eso lo han hecho un montón, no en esa dimensión... Hugo Sánchez hacía esos goles siempre, ¿sí o no ?”; situación que se interpretó como una comparación entre Cristiano Ronaldo y Diach.

Ese comentario desató la decepción en Sandoval, quien tomó una fuerte decisión: levantarse y abandonar el set.

Sus compañeros lo siguieron; primero se levantó Víctor el Mambo Núñez, luego Carlos Castro, quien dijo: “¿cómo va a decir eso?”, y se fue.

Por último, el propio David Diach primero dijo: “Aquí estoy a muerte”, pero también terminó retirándose, dejando a Alemán solo en el set y entre risas.