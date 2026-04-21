Viva

Christian Sandoval no aguantó y abandonó el set por esto que pasó en vivo: vea el momento

Otros compañeros del comentarista deportivo también se fueron del espacio

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Christian Sandoval
Christian Sandoval se decepcionó por comparación que hubo en vivo. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christian SandovalLa Platea
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.