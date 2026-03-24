‘¿Tan maleado está el fútbol de Costa Rica?’: Christian Sandoval y panelistas de ‘La Platea’ de TD Más desnudan un problema

Christian Sandoval y Allan Alemán hablaron claro de indisciplina en el fútbol, en el programa 'La Platea', en TD Más.

Christian Sandoval expuso en el programa La Platea en TD Más que recibe mensajes de personas diciéndole que vieron a protagonistas del fútbol en equis lugar, acusándolos y dijo que él les responde que disculpen, pero que no se mete en la vida privada de jugadores o entrenadores.

“Pero eso no significa que se anden exponiendo, eso no significa que además, muchos dirigentes son compinches de esos comportamientos, porque no marcan cancha, no marcan disciplina, en lugar de acuerpar a un técnico como Paulo Wanchope, Luis Marín, o muchos”, expresó Christian Sandoval.

En eso intervino Allan Alemán y dijo que si esos técnicos saben que el jugador tico no es como ellos quieren, tienen que ir a dirigir a otro lado.

Christian Sandoval indicó que muchos dirigentes se convierten en compinches, porque cuando los jugadores van a quejarse, optan quitar al entrenador, en lugar de decidir que ese timonel imponga disciplina.

Allan Alemán habló de nuevo y dijo que nunca tuvo a Paulo Wanchope de entrenador y que por lo tanto no puede hablar mal ni bien de él en esa faceta, pero que entiende lo que Paulo César dice y que concuerda con su posición.

“Yo comparto que usted no puede tener un jugador que tenga más de 12% de grasa. Yo puedo tener 20% o 18%, porque yo ya no juego, pero si Paulo me saca del retiro y me dice venga, yo voy. Y me tiene que esperar a que yo baje de peso, para estar en mi peso ideal y mi porcentaje de grasa”, mencionó el exfutbolista.

David Diach participó de la discusión y aseguró que lo que pasa es que el futbolista tico es incómodo.

En eso, Carlos Castro le preguntó a Allan Alemán que cómo hizo en Grecia, donde fue jugador, técnico y hasta dirigente.

“Cuando estuvimos en Primera División, ‘Paté’ (Wálter Centeno) muy profesional y había reglas. Una vez estábamos rezando y un compañero llegó tomado. Le dije y no como dueño del club, se lo dije como compañero y capitán: ‘Es la primera vez que usted viene así, la segunda no va a estar más’. Y llegó una segunda vez; ahí mismo le dije: ‘Mae, no se cambie, chao’”, reveló Allan Alemán.

Añadió que es muy difícil, “porque tampoco se le puede exigir a un jugador al que le pagan ¢400.000″.

Cuando emitió esas palabras lo refutó Víctor “Mambo” Núñez, al respoderle: “¿Cómo no?, claro que sí”. En eso, Carlos Castro se puso del lado del exgoleador y dijo que aunque gane diez pesos sí, se le tiene que exigir igual.

“Los que no tenían compromiso los quitábamos (...). Es que ponen eso de excusa, diciendo que tuve que ir a trabajar porque con lo que me pagan no me alcanza, eso pasa”, añadió Alemán.

Mientras que Víctor Nuñez dijo: “Si usted quiere poner reglas claras en todos los equipos de Primera División y Segunda División, no tendríamos ni liga de Primera División, ni de Segunda División, ni ninguna para abajo”.

Christian Sandoval se impresionó al escucharlo y lanzó una pregunta: “¿Tan maleado está el fútbol de Costa Rica?”. Agregó que cuando emitió el editorial del programa, pronunció que muchos jugadores no se comportan de la manera adecuada.

“¿Mambo y Allan están queriendo decir que la mayoría de los jugadores de nuestro país no son disciplinados? Entonces, que casos como el de (Santiago) van der Putten, Celso (Borges), Kendall Waston, Mariano Torres, Yeltsin Tejeda son raros? Entonces más bien ellos son los fenómenos en medio de todos los que son así?”, consultó el periodista.

Los dos exfutbolistas respondieron que sí y también señalaron que lo peor es que a ninguno de ellos les gusta que le digan nada.

Christian Sandoval dijo sentirse muy sorprendido. (Captura /Captura de video)

Al escucharlos, Christian Sandoval pronunció: “Qué tema más bravo y yo me pregunto, ¿qué hacen los gerentes deportivos? Porque en este momento tenemos gerentes deportivos que han sido exitosísimos por la parte disciplinaria. Erick Lonis en su época de jugador fue un ejemplo, intachable.

”Jafet Soto en su época de jugador fue impecable y por eso fue figurón en México. Carlos Vela es reconocido en México como una persona muy correcta, muy intachable”.