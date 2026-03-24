Puro Deporte

‘¿Tan maleado está el fútbol de Costa Rica?’: Christian Sandoval y panelistas de ‘La Platea’ de TD Más desnudan un problema

Christian Sandoval terminó muy sorprendido con lo que Allan Aleman, Víctor Núñez, Carlos Castro y David Diach revelaron en el programa ‘La Platea’, en TD Más

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Por Fanny Tayver Marín
Christian Sandoval y Allan Alemán hablaron claro de indisciplina en el fútbol, en el programa 'La Platea', en TD Más.
Christian Sandoval y Allan Alemán hablaron claro de indisciplina en el fútbol, en el programa 'La Platea', en TD Más. (Captura de video La Platea/Captura de video La Platea)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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