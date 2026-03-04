Viva

Christian Sandoval expuso pasado de Gustavo López que involucra a Saprissa y un club nocturno

El periodista de Teletica Radio dio a conocer lo ocurrido en un programa en vivo

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Christian Sandoval, locutor de Teletica Radio, reveló detalles inéditos sobre una etapa pasada de su colega Gustavo López.
Christian Sandoval, locutor de Teletica Radio, reveló detalles inéditos sobre una etapa pasada de su colega Gustavo López. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christian SandovalGustavo LópezTeletica Radio
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.