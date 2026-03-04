Christian Sandoval expuso pasado de Gustavo López que involucra a Saprissa y un club nocturno

El locutor y periodista Christian Sandoval expuso en uno de sus programas de Teletica Radio a uno de sus compañeros más queridos, Gustavo López. En el espacio habló de una de las etapas de la vida del también periodista, situación que sorprendió a más de un seguidor.

Aunque el tema fue comentado en el espacio radial de Teletica Deportes Radio, fue la página Tdmás la encargada de difundir el video donde Sandoval cuenta los detalles a sus otros compañeros, luego de que llegara un comentario a sus redes sociales. Los presentes en el ser eran Josué Quesada, Eduardo Castillo y Anthony Porras.

El mensaje decía: “Dice Josué (Quesada) que él haría las que hacía Tavo (Gustavo López) con Frecuencia Morada”; ante este comentario las risas se desataron y, como no todos entendieron el contexto de la situación, Sandoval lo explicó.

“Para los que no saben, y como no está, comámonos a Tavo López. Él hacía un programa que se llamaba Frecuencia Morada, que era del Saprissa. Para los que no saben, Tavito fue jefe de prensa del Saprissa y entonces hacía el programa en las noches, pero lo hacía desde un centro nocturno de damas”, afirmó el periodista entre risas.

Josué Quesada contó que el lugar, mejor conocido como Night Club ya no existe, se llamaba Atlantis y quedaba en La Uruca. Mientras tanto, Eduardo Castillo negó haber ido, situación que Sandoval refutó.

“No sea ‘carebarro’ porque todos fueron al programa de Tavo”, dijo. Sin embargo, Anthony mencionó que él aún no se dedicaba al periodismo deportivo en aquel entonces.

Ante las declaraciones, Sandoval insistió: “Bueno, en aquel momento todos los que trabajábamos entonces fuimos como invitados al programa de Tavo”.

La conversación terminó entre risas y bromas por el momento; incluso algunos seguidores confesaron en redes sociales haberlo escuchado, incluso sin saber que era López quien estaba detrás del micrófono.