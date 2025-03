Christian Nodal rompe el silencio sobre las críticas por su relación con Ángela Aguilar

Christian Nodal rompió el silencio sobre las críticas que ha recibido tras su separación de Cazzu y su nueva relación con Ángela Aguilar. El cantante confirmó en mayo del 2024 el fin de su noviazgo con la artista argentina, con quien tuvo una hija; tan solo unos días después anunció su romance con Ángela. Dos meses más tarde, se casó con ella.

El inicio de esta relación generó controversia. En redes sociales, algunos señalaron a Ángela como la tercera en discordia y acusaron a Nodal de haberle sido infiel a Cazzu. La polémica creció cuando Ángela afirmó que la artista argentina ya estaba al tanto del noviazgo antes de que se hiciera público.

Cazzu desmintió esa versión, lo que provocó una nueva ola de cuestionamientos hacia la pareja. Desde entonces, Nodal y Ángela han enfrentado constantes ataques en redes sociales.

Por primera vez, el cantante habló sobre esta situación y aseguró que no presta atención a las críticas. “De eso van todas las redes sociales actualmente. Creo que la libertad de expresión se confunde con otras cosas”, dijo en entrevista con el medio N+. “Al final del día lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la conciencia tranquila. Creo que eso es lo que vale la pena”.

El artista también destacó el apoyo que recibe de su círculo cercano. “Trato de amar a toda la gente que me rodea, y ellos me aman muy bonito también”, expresó. “Mientras mi núcleo esté sólido, lo demás no importa”.

Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu tuvieron una relación de la cual nació su hija Inti. (Archivo)

