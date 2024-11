Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar: ‘Mi esposa jamás fue mi amante’

Christian Nodal expresó que los rumores han afectado tanto a su familia como a la de Ángela Aguilar, y dejó claro que no fue infiel mientras tenía una relación con Cazzu. Fotos: Mezcalent y Patricia J. Garcinuno/WireImage.

El cantante mexicano Christian Nodal realizó una transmisión en vivo este jueves, donde respondió a las recientes declaraciones de Cazzu, su exnovia y madre de su hija, acerca de su relación con Ángela Aguilar. En su Instagram, Nodal negó enfáticamente que su actual esposa, Aguilar, haya sido su amante durante su relación anterior , como sugirieron algunos rumores, informó la revista People en español.

“Es muy grave insinuar que yo estuve con mi esposa durante mi exrelación”, afirmó Nodal en la transmisión. El cantante defendió su integridad, desmintiendo cualquier insinuación de infidelidad. “Nunca fui infiel, jamás hubo una tercera persona en mi vida. Si alguien quiere inventarse historias, tiene que asumir la gravedad de lo que dice”, agregó el intérprete de música regional mexicana.

Nodal no solo negó los rumores, sino que también expresó su molestia por los comentarios dirigidos a Aguilar. “De mi esposa no van a hablar así. Ella nunca fue mi amante, ni mucho menos lo que otros han insinuado”, dijo tajantemente. El artista reiteró que jamás hubo engaños en su relación, y que todo lo que se ha especulado carece de fundamento.

El intérprete de éxitos como Botella tras botella y De los besos que te di enfatizó que su prioridad siempre ha sido la transparencia. “Cuando inicié mi relación con Ángela, se lo informé a mi ex y pedí que aclararamos las cosas públicamente para evitar malos entendidos”.

Un proceso difícil para los artistas

Durante la transmisión, Nodal también se refirió al impacto que estos rumores han tenido en su vida personal y en las familias involucradas. “Este proceso ha sido muy difícil para todos, nuestras familias han salido afectadas por rumores que no tienen base”, confesó el cantante.

Christian Nodal aclaró en redes los rumores sobre su relación con Ángela Aguilar, desmintiendo cualquier infidelidad. Foto tomada de redes sociales.

El artista señaló que, aunque no le gusta hacer aclaraciones en público, se vio en la necesidad de defender la reputación de su esposa y su relación. “Yo soy músico, no me interesa estar en chismes. Pero tengo que defender a mi familia”, puntualizó.

A pesar de la controversia, Nodal reiteró que su enfoque principal sigue siendo su carrera musical. Con más de 11 millones de seguidores en Instagram, el cantante expresó su deseo de que estos rumores no eclipsen su trabajo artístico. “Mi pasión es la música, y prefiero que la gente hable de mis canciones y no de mi vida personal”, concluye.

