Christian Bolaños no se guardó nada al enterarse de que su esposa estará en ‘Mira quién baila’: ‘Se paseó en mí’

Jazmín Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños y nueva participante del formato Mira quién baila, dio a conocer cómo reaccionó su marido ante la noticia que la pondrá en televisión nacional cada domingo.

“‘Jazmín, ahora usted sí se paseó en mí’”, fue lo primero que dijo, ya que incluso él empezó a sentir la presión de la pista de baile.

Salas afirmó que lo primero en lo que él pensó fue: ‘¿A quién vas a poner a bailar si le toca bailar con algún famoso?’. Y yo: ‘¡Ah, a usted! Si no, ¿para qué estás?’, le digo yo. Y él: ‘Jazmín, ¿cómo se le ocurre?, no sé qué, no sé cuánto’. Pero bueno, eso fue lo que él pensó”, reveló luego de que le consultaran en redes sociales.

Además, su esposo la impulsó a irse preparando desde antes que iniciaran sus ensayos.

“Él se me quedó viendo y me dijo: ‘¿Usted no cree que ya es hora de que usted se meta en el papel y busque a alguien que le dé clases mientras comienzan a ensayar?’. Y yo: ‘Buena idea’. Entonces al día siguiente... ese no, ese mismo día busqué a alguien y al día siguiente ya estaba ensayando", contó.

Comentó que la situación será novedosa hasta para sus hijos porque ahora no estarán en una cancha de fútbol apoyando a su papá, sino en una pista de baile apoyando a su madre al lado de su padre.

Bolaños también recibió una advertencia de parte de Salas: “Tenemos que ver cómo hacemos, porque recuerden que este año es el partido de despedida (del fútbol) de Cris”. Entonces le dije: ‘No lo puede poner domingo’”, afirmó entre risas.

La nueva temporada del formato de baile iniciará en setiembre.