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Christian Bolaños no se guardó nada al enterarse de que su esposa estará en ‘Mira quién baila’: ‘Se paseó en mí’

Jazmín Salas forma parte de las 10 figuras que participarán en la temporada que iniciará en setiembre

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Por Fiorella Montoya

Jazmín Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños y nueva participante del formato Mira quién baila, dio a conocer cómo reaccionó su marido ante la noticia que la pondrá en televisión nacional cada domingo.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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