Chris Noth reacciona en Instagram tras el reconocimiento a Sarah Jessica Parker en los Globo de Oro

Chris Noth reaccionó en Instagram tras el homenaje a Sarah Jessica Parker en los Globo de Oro 2026 y su respuesta a un seguidor generó controversia.

La actriz Sarah Jessica Parker recibió un homenaje en los Globo de Oro de 2026 por su trayectoria en la industria del entretenimiento. Horas después, un comentario del actor Chris Noth en Instagram generó sorpresa entre seguidores de Sex and the City y reavivó la atención sobre la relación profesional entre ambos.

Noth, quien interpretó a Mr. Big, reaccionó indirectamente al Premio Carol Burnett, galardón entregado durante la ceremonia del domingo 11 de enero. El reconocimiento destacó las contribuciones de Parker al mundo del espectáculo.

Tras la premiación, el actor publicó una fotografía en una sesión de entrenamiento dentro de un gimnasio. En la imagen apareció sudado y acompañó el mensaje con una frase ofensiva dirigida al año nuevo. En los comentarios, un seguidor insinuó que el mensaje aludía a Parker y a su premio. Noth respondió de forma afirmativa.

El espacio de comentarios se llenó de mensajes de usuarios que preguntaron por un posible conflicto entre ambas figuras públicas. Otros emitieron opiniones despectivas hacia el reconocimiento recibido por la actriz.

Chris Noth, de 71 años, permanece apartado de producciones en Hollywood. En 2021, dos mujeres lo acusaron de agresión sexual en hechos ocurridos en 2004 y 2015. El actor rechazó las denuncias y aseguró que los encuentros fueron consensuados.

Al reportar el episodio, el medio británico Daily Mail indicó que buscó declaraciones de los representantes de Noth. No obtuvo respuesta. Sarah Jessica Parker tampoco emitió comentarios públicos sobre el intercambio en redes sociales.

En 2021, cuando surgieron las acusaciones, Noth difundió un comunicado en el que negó de forma categórica los señalamientos y sostuvo que nunca incurrió en conductas no consensuadas.

