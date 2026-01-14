Viva

Chris Noth reacciona en Instagram tras el reconocimiento a Sarah Jessica Parker en los Globo de Oro

Un comentario de Chris Noth en Instagram desató polémica tras el homenaje a Sarah Jessica Parker en los Globo de Oro 2026 y generó dudas sobre un conflicto entre ambos actores

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Chris Noth reaccionó en Instagram tras el homenaje a Sarah Jessica Parker en los Globo de Oro 2026 y su respuesta a un seguidor generó controversia.
Chris Noth reaccionó en Instagram tras el homenaje a Sarah Jessica Parker en los Globo de Oro 2026 y su respuesta a un seguidor generó controversia. (EVAN AGOSTINI/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCChris NothSarah Jessica ParkerGlobos de Oro 2026
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.