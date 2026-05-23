Chofer de Uber explota contra una mujer a quien llevó a un condominio en Lindora: ‘¡Hay gente tan sinvergüenza!’

El chofer de Uber Costa Rica aseguró que la mujer le habló con un tono fuerte en varias ocasiones.

Un chofer de Uber en Costa Rica, quien también es creador de contenido, estalló tras una tensa situación que vivió con una pasajera, la cual, según contó, realizó un viaje hacia un condominio en Lindora.

El joven aseguró que apenas unos momentos antes de grabar su relato, tuvo una discusión con una clienta que le dejó el pulso acelerado y lo hizo molestarse sobre lo que, a su juicio, es desconsideración hacia quienes trabajan en la plataforma.

“Me hizo un show (la mujer)... O sea, estoy así, estoy así (hace gestos de tener el ritmo cardíaco acelerado). De verdad hay gente ¡tan sinvergüenza!”, afirmó.

De acuerdo con el chofer, al finalizar el viaje, que la mujer había solicitado a la entrada del condominio, esta le solicitó que entrara al lugar y la dejara en una de las residencias. Sin embargo, él le explicó que no podía hacer un recorrido más extenso que el que ya le había pagado.

“El que sabe, sabe; el condominio es grande. Y le hago yo: ‘Muchacha, no puedo porque ya tengo un viaje... tengo otro viaje y, pues, si entro ahí puedo perderlo’. ‘¡Ay, pero es su obligación llevarme!’, me dice", narró.

Luego, tras la insistencia, le ofreció llevarla hasta donde pedía por ¢500 extra. Esto, según afirmó, provocó el enojo de la mujer, quien en tono fuerte le habría reclamado.

“A mí alguien me viene a jugar de vivo en esta silla y yo lo bajo de la nube; lo siento mucho. Y le digo: ‘Es que usted está siendo grosera’, a lo que me respondió que no. Entonces, le di la razón: ‘Pero me está hablando de una forma como si yo tuviera la obligación de regalarle mi plata, y no es así. Por eso le estoy pidiendo un costo extra’”, comentó.

“¡Súper grosera!, mae, antipática. Y le digo: ‘Es como que a usted le den 15 minutos de más en el trabajo y no le paguen. Es lo mismo que me pasa a mí. Con mucho respeto se lo digo, pero no, hasta aquí la dejo, no puedo’. Simplemente, si no quiere pagar un costo extra por meterla al condominio, no la voy a meter", añadió.

Finalmente, de acuerdo con el joven chofer de Uber, la mujer bajó en la entrada del condominio y él reportó lo sucedido a la plataforma. Su video viral tiene más de 100.000 reproducciones y en los comentarios las opiniones son divididas.

“Es un tema de ser gentil, algo que se perdió mucho”, “Si hay 100 metros o más, es costo extra; sino le gusta, romería”, “Una persona consciente pagaría lo extra”, “Es como comprar una hamburguesa y exigir papas fritas gratis”, “Creo que nada cuesta hacer el favor”, “¿Una mae de condominio no puede pagar 5 tejas más?”, “He trabajado en Uber y jamás me he puesto en miserias por 100 o 200 metros”, fueron algunos de los comentarios.