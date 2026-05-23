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Chofer de Uber explota contra una mujer a quien llevó a un condominio en Lindora: ‘¡Hay gente tan sinvergüenza!’

El joven conductor de la plataforma de viajes terminó exaltado tras discutir con la clienta

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Por Juan Pablo Sanabria
Foto de un celular con la aplicación de Uber en un soporte de carro
El chofer de Uber Costa Rica aseguró que la mujer le habló con un tono fuerte en varias ocasiones. (Shutterstock)







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Uber Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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